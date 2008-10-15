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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۸

تبعیت استرالیا از آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران

وزیر امور خارجه استرالیا امروز از افزایش تحریمهای کشورش علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "استفان اسمیت" با اعلام این مطلب در توضیح اقدام غیر قانونی کشورش گفت : 20 شخص و 18 سازمان ایرانی مرتبط با برنامه هسته ای تهران با تحریمهای استرالیا مواجه می شوند.

به گفته وزیر امور خارجه استرالیا، این اقدام در پی خوددداری تهران از عمل به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل انجام شده است.

اسمیت همچنین از صرف نظر استرالیا از پیگیری طرح دولت "کوین رود" نخست وزیر این کشور مبنی بر احضار دکتر "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران به دادگاه لاهه به دلیل اظهارت ایشان علیه رژیم صهیونیستی خبر داد.

کد مطلب 765627

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