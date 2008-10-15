اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای رفع اشکال متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرتاج الدینی در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران محورهای جلسه غیر علنی امروز مجلس را که با حضور عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در این جلسه ابهامات و اشکالات بوجود آمده در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را توضیح داد و تاکید کرد که اجرای این قانون درباره اصناف و بازاریان تا رفع اشکالات و ابهامات موجود متوقف شده است.

این عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد که قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس به صورت آزمایشی تصویب شده که اصلاحات مد نظر نیز باید در مجلس تصویب شود.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا رئیس جمهوری می تواند با اختیارات قانونی خود اجرای قانون را متوقف کند گفت: اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده متوقف نشده بلکه بخشی از اجرای آن برای اصناف و بازاریان جهت رفع اشکالات متوقف شده است.

نماینده تبریز در مجلس ادامه داد: این قانون شامل اصنافی است که گردش مالی سالیانه آنها بالای 300 میلیون تومان است. این شرایط باعث شده که این قانون شامل بسیاری از بازاریان و اصناف نشود اما در عمل اشکالاتی بوجود آمده و باعث ابهاماتی در اجرا شده است.

میرتاج الدینی افزود: اجرای این قانون به تمهیداتی نیاز دارد که بدون این تمهیدات اجرای آن به نحو کنونی ممکن نیست و دستور رئیس جمهوری برای لغو کل قانون نبوده است، بلکه توقف این قانون برای رفع اشکالهای آن بوده است.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد تغییر ساعت جلسه علنی روزهای سه شنبه مجلس گفت : این به صورت آزمایشی است و مجلس تلاش دارد وقت بیشتری به کمیسیونهای تخصصی اختصاص یابد به همین دلیل نیز جلسه کمیسیونها سه شنبه صبح نیز برگزار می شود.

نماینده تبریز در خانه ملت ادامه داد: بحث مجلس این بود که جلسه علنی دو روز برگزار شود اما به دلیل افزایش طرحها و لوایح با کمبود وقت در جلسه علنی روبرو می شویم و تشکیل کمیسیونها در صبح نیز آثار خوبی دارد.