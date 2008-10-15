مرکز تربیت مربی با روسیه تفاهمنامه علمی امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس مرکز تربیت مربی کشور (کرج) صبح امروز در مراسم امضا تفاهمنامه علمی با سفیر روسیه در ایران اظهار داشت: از کشور روسیه که دعوت این مرکز ایرانی را برای برقراری ارتباطات علمی و تبادل تجربیات پذیرفته تشکر کرده و امید می رود از این پس این مرکز بتواند با مراکز فنی و حرفه ای کشور دوست و همسایه روسیه به تبادل دانشجو، استاد، اطلاعات و تجربیات بپردازد.

ناصر شمس افزود: در حال حاضر 600 مرکز دولتی فنی و حرفه ای در ایران فعال است و بیش از 11 هزار مرکز خصوصی فنی و حرفه ای نیز تحت نظر سازمان مربوطه مشغول به ارائه خدمات به متقاضیان هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: سالانه سه میلیون نفر دختر و پسر ایرانی در مراکز فنی و حرفه ای کشور مشغول به آموزش هستند.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که کشور روسیه و ایران با یکدیگر روابط خوب اقتصادی و سیاسی دارند خواهان برقراری ارتباط علمی در زمینه های مختلف فنی و صنعتی نیز هستیم زیرا همان طور که مرکز تربیت مربی کرج در کشورهایی مانند افغانستان، امارات، قطر، تاجیکستان، ونزوئلا، سوریه، لبنان و ... استاد فرستاده و تدریس می کنند، تعاملات علمی نیز با ژاپن، آلمان، کرده و قبل از انقلاب با آمریکا روابط علمی داشته و مایل است تا با روسیه نیز همکاری داشته باشد.

مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای کشور در حسن آباد کرج واقع شده است.