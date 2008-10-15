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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۸

برداشت سویا از مزارع گلستان آغاز شد

برداشت سویا از مزارع گلستان آغاز شد

گرگان- خبرگزاری مهر: برداشت محصول سویا از ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۸۰۰‬هکتار از مزارع زیر کشت این محصول در استان گلستان آغاز شد.

محمد صادق صالحی کارشناس مسئول دانه‌های روغنی سازمان جهاد کشاورزی گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: کار برداشت سویا تا اوخر آبانماه ادامه دارد و پیش بینی می شود امسال یکصد هزار تن سویا در استان برداشت شود.

وی افزود:  بیشترین مقدار این محصول در شهرستانهای گرگان، علی‌آبادکتول و کردکوی این استان تولید می شود.

وی خاطرنشان کرد: امسال علاوه بر سازمان تعاون روستایی، سازمانهای دیگری نیز محصول سویا را به صورت توافقی از کشاورزان خریداری می کنند.

صالحی از کشاورزان خواست تا محصولات خود را برای فروش به مراکز تعیین شده در استان ارائه دهند.

گلستان با تولید 90 نوع محصول کشاورزی قطب مهم کشاورزی در کشور به شمار می آید. 

کد مطلب 765645

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