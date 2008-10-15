نگرانی مردم بلغارستان از حضور نظامی آمریکا در کشورشان

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در این گزارش با اشاره به علاقمندی برخی از سربازان آمریکایی برای گذراندن دوره خدمت خود در بلغارستان به این نکته اشاره می کند که افزایش نیروهای آمریکایی در بلغارستان سبب نگرانیهایی مردم این کشور شده است.

رویترز در بخش دیگری از مطلب خود آورده است: دولت سوسیالیست بلغارستان در سال 2006 موافقت خود را با اقامت 2500 نیروی آمریکایی در سه پایگاه نظامی این کشور اعلام کرد، اما اکثر بلغاری ها بر این باورند که این افزایش نیرو ممکن است به جای اینکه تدابیر حفاظتی برای آنها باشد آنها را در معرض تهدیدات و خطرات قرار دهد.

در ادامه این مطلب آمده است: افزایش نیروهای ایالات متحده در رومانی و بلغارستان به عنوان بخشی از برنامه واشنگتن برای تغییر کانون های نظامی از پایگاههای دوره جنگ سرد در اروپای غربی و استقرار سریع نیروها در مناطق مورد منقاشه در خاورمیانه و فراتر از آن است.

"واریا ژچکووا" یک مغازه دار 56 ساله در منطقه آموزشی "نووسلو" در بلغارستان گفت:"من از سیاست هیچ چیزی سر در نمی آورم و به نظر می رسد که ما در حال تبدیل شدن به یک هدف هستیم".

"پترا مارکف" یک پزشک بازنشسته بلغاری نیز می گوید: "چرا ما باید نیاز به تاسیس پایگاهی نظامی در کشور خود داشته باشیم؟ این مسئله ممکن است ما را در تیررس دشمنان آمریکا از جمله روسیه و موشک های دیگر کشوهای مخالف ایالات متحده قرار دهد.

این خبرگزاری همچنین در ادامه گزارش خود آورده است: جدای از اتکای بلغارستان به انرژی روسیه و واردات گاز از آن کشور، هنوز احساسات موافق روسیه در این کشور که در زمان شوروی سابق از وفادارترین اقمار این امپراطوری بود، وجود دارد.

"ایوان کراستف" از مؤسسه "راهبردهای مستقل لیبرال" در صوفیه در ارتباط با پیوند مردم روسیه و بلغارستان خاطر نشان کرد:" افکار عمومی در بلغارستان به طور سنتی طرفدار روسیه است و در این مرحله کشور نمی تواند تصور تهدیدی از ناحیه روسیه داشته باشد.