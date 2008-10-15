حکم بازنشستگی استاد دانشگاه علامه لغو شود

به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل این نامه به شریح زیر است :به پیوست (شماره یک) حکم بازنشستگی صادر شده برای برادر فکور و خوش سابقه، جناب آقای مهدی طیب عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی را ملاحظه می فرمایید در این باره توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب می کنیم :

1- مستند صدور حکم مزبور ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1387 ذکر شده است در حالیکه ماده استنادی (پیوست 2) اجازه دستگاه اجرایی برای بازنشسته کردن کارمندان مشاغل تخصصی با تحصیلات کارشناسی ارشد به بالا را پیش از سی و پنج سالگی دوران خدمت منوط به درخواست کارمند کرده است در حالی که آقای طیب نه تنها درخواستی نکرده بلکه به این حکم معترض است بنابراین کار مدیریت دانشگاه علامه به روشنی تخلف از قانون است.

2- غفلت از امور معمول اداری نیز در حکم پیوستی مشاهده می شود تاریخ امضای حکم (1/5/87) پس از تاریخ صدور حکم (22/4/87) است.

3- بازنشسته کردن غیر قانونی آقای طیب از حیث مصلحت دانشگاه و دانشجویان نیز کاملا خلاف است. نامبرده از نیروهای قدیمی انقلاب اسلامی است که از دوره اول مجلس وشورای اسلامی با وی همدوره بودم و در سالهای تدریسش با برخی شاگردانش مرتبط بوده ام. نقش آقای طیب در دفاع از انقلاب و دین مبین اسلام و هدایت دانشجویان به معارف حقه غیر قابل انکار است. البته یک ویژگی نیز آقای طیب دارد و انشاء الله خواهد داشت و آن زبان صریح و البته مقید به آداب دینی در نقد انحرافات و اشتباهات چه در دوره نامبارک ترویج سکولاریسم در دانشگاهها در دولت پیشین و چه در دوره اخیر که دولت اصولگرا بر سر کار است. در حالی که از این ویژگی باید استقبال شود چرا که به فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله "احب اخوانی من اهدی الی عیوبی" محبوب ترین یارانم کسی است که عیوب مرا به من هدیه نماید. در واقع آقای طیب در سنگر دفاع از ارزشهای انقلاب و اسلام به تلاش مشغول است و اگر خود او هم تقاضای بازنشستگی می کرد مدیریت دانشگاه باید با بصیرت مخالفت می ورزید.

4- بنا بر اطلاع موثق حقوق نامبرده نیز مدتی است قطع شده است که این هم قرینه ای بر نادرستی و عدم سلامت تصمیم علیه آقای طیب است.

بنا بر مطالب مذکور خواهشمند است دستور صریح و سریع برای لغو حکم غیر قانونی بازنشستگی مزبور و رفع آثار آن از جمله تعیین درس و کلاس برای جناب آقای طیب صادر بفرمایید.