دستگاه الکتروریسندگی برای تولید نانوالیاف پلیمری در کشور تولید شد

بهارک خیاط نادری مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر به اجزای این دستگاه اشاره کرد و افزود: این سیستم شامل بخشی به نام High Voltage است که ولیاژ بالا در حدود 30 هزار ولت را تولید می کند. بخش دیگر "نازل" است که وقتی پلیمر داخل نازل ریخته می شود سوزن سرنگ تحت میدان الکتریکی پلیمر را پخش می کند و به صورت نانو الیاف در می آورد.

خیاط نادری کلکتور (Collector) یا جمع کننده را از قسمتهای دیگر این سیستم دانست و اظهار داشت: نانو الیاف تولید شده در این قسمت جمع می شود. علاوه بر این این دستگاه حاوی محورهای X و Y است که با توجه به برنامه ای که به کامپیوتر داده می شود می تواند فاصله نازل را از کلکتور مشخص و طول نانو الیاف مورد نظر کنترل کند.

مجری طرح ضخامت الیاف نانومتر را بین صفر تا 400 نانومتر دانست و به مهر گفت: نانوالیافی که توسط این سیستم تولید می شود در صنایع خودروسازی در تولید فیلترهای روغن و هوا کاربرد دارد که باعث افزایش کارایی موتور و کاهش مصرف سوخت می شود ضمن آنکه از آلودگی هوا جلوگیری می کند و بازدهی این نوع فیلترها نسبت به فیلترهای معمولی دو تا 3 برابر افزایش می بابد.

وی به کاربردهای پزشکی نانو الیاف پلیمری پرداخت و خاطرنشان کرد: این الیاف در پزشکی و صنایع داروسازی کاربرد دارد و می توان از آن در تولید ماسکهای پزشکی و در تهیه و تولید انواع بانداژ استفاده کرد. این بانداژ مانع ورود میکروب، باکتری و انواع ویروس به زخم می شود.

خیاط نادری با تاکید بر راه اندازی پایلوت دستگاه الکتروریسندگی ادامه داد: در حال حاضر نانو الیافها تنها از پلیمر تولید می شود که با ارتقا این سیستم و برنامه ریزی می توان الیافهایی با استفاده از کربن به وسیله این دستگاه تولید کرد.