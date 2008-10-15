تعداد مسافران مترو تهران 15 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس جعفر ربیعی اظهارداشت: پیش از آغاز مهر ماه تعداد مسافران مترو در روزهای عادی یک میلیون و 400 هزار نفر بود که با آغاز سفرهای تحصیلی روزانه حدود 220 هزار نفر به تعداد مسافران مترو افزوده شده است.

وی با اشاره به افزایش حدود 15 درصدی مسافران مترو با آغاز سال تحصیلی جدید ، گفت : هرساله با سرد شدن هوا تعداد مسافران مترو افزایش می یابد که پیش بینی می شود امسال نیز از اواسط آبان ماه تعداد مسافران مترو به 1 میلیون و 700 هزار نفر برسد .

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران همچنین با مقایسه میزان مسافران مترو در مهرماه سال جاری و سال گذشته گفت: سال گذشته در مهرماه مترو تهران روزانه یک میلیون و 500 هزار مسافر را جابجا می کرد که امسال این میزان به یک میلیون 620 هزار نفر رسیده است و در واقع حدود 10 درصد تعداد مسافران مترو در مهر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

ربیعی با بیان اینکه پیش بینی می شود در سال جاری نیز مانند سال های گذشته در روزهای پایانی اسفندماه مترو شاهد شلوغ ترین روزهای خود باشد، گفت: ازدحام مسافران در تمام خطوط مترو به چشم می خورد اما در خط 5 به دلیل سرفاصله بیشتر حرکت قطارها و فاصله زیاد بین ایستگاه ها ازدحام مسافران بیش تر محسوس است.

وی با بیان اینکه روز به روز برتعداد مسافران مترو افزوده می شود، تاکید کرد: در صورت احداث خطوط جدید مترو به طور حتم ترافیک پایتخت کاهش چشم گیری خواهد یافت چون تجربه نشان داده که شهروندان تهرانی از مترو به خوبی استقبال می کنند و حتی کسانی که خودروی شخصی دارند در صورتی که بتوانند با مترو سریع به مقصد برسد ترجیح می دهند به جای تحمل ترافیک از این وسیله نقلیه استفاده کنند.