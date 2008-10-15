پیشنهاد باشگاه الشباب امارات به مربیان تیم والیبال بانوان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به فیلیپین، "احمد سعید" داور اماراتی حاضر در مسابقات قهرمانی بانوان آسیا از "میترا شعبانیان" و "نرگس خزایی" سرمربی و مربی تیم والیبال بانوان ایران خواست تا سابقه فعالیت های مربیگری خود را برای باشگاه الشباب امارات ارسال کنند تا رایزنی های اولیه برای فعالیت این دو مربی ایرانی در این کشور انجام شود.

پیش از این پروین یاد آور یکی از مربیان برجسته کشورمان نیز برای حضور در کشورهای عربی دعوت به همکاری شده بود. این مربی ایرانی چهار سال است هدایت تیم ملی والیبال بانوان قطر را برعهده دارد.

در صورت انجام توافقات نهایی توسط باشگاه الشباب امارات با مربیان کشورمان شاهد حضور دومین مربی زن ایران در خارج از کشور خواهیم بود.