  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۰۶

گزارش خبرنگار مهر از فیلیپین/

پیشنهاد باشگاه الشباب امارات به مربیان تیم والیبال بانوان

پیشنهاد باشگاه الشباب امارات به مربیان تیم والیبال بانوان

سرمربی و مربی تیم والیبال نوجوانان کشورمان از سوی مسئولان باشگاه الشباب امارات دعوت به همکاری شدند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به فیلیپین، "احمد سعید" داور اماراتی حاضر در مسابقات قهرمانی بانوان آسیا از "میترا شعبانیان" و "نرگس خزایی" سرمربی و مربی تیم والیبال بانوان ایران خواست تا سابقه فعالیت های مربیگری خود را برای باشگاه الشباب امارات ارسال کنند تا رایزنی های اولیه برای فعالیت این  دو مربی ایرانی در این کشور انجام شود.

پیش از این پروین یاد آور یکی از مربیان برجسته کشورمان نیز برای حضور در کشورهای عربی دعوت به همکاری شده بود. این مربی ایرانی چهار سال است هدایت تیم ملی والیبال بانوان قطر را برعهده دارد.

در صورت انجام توافقات نهایی توسط باشگاه الشباب امارات با مربیان کشورمان شاهد حضور دومین مربی زن ایران در خارج از کشور خواهیم بود.

کد مطلب 765664

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها