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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۷

وزیر ارتباطات:

ایران صاحب برند تجهیزات موبایل می‌شود

ایران صاحب برند تجهیزات موبایل می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرارداد تولید تجهیزات تلفن همراه در کشور با تولیدکنندگان داخلی را بزرگترین قراردادی دانست که بسته شده است و گفت: این قرارداد از نظر وسعت کار و حجم ریالی بیش از 168 میلیارد تومان است که این یک نوآوری است تا کشور صاحب برند شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌‌ دکتر محمد سلیمانی در سمینار شبکه ارتباطات سیار، ‌چالشها و چشم‌اندازها با بیان این مطلب اظهار داشت: کار علمی نیازمند برنامه‌ریزی و حوصله است و بی‌توجهی در هر زمینه‌ای باعث عقب‌افتادگی می‌شود.

دکتر سلیمانی با اشاره به تاریخ علم و فرهنگ و فناوری خاطرنشان کرد: زمانی که دنیا به سمت علم پیشرفت کرد مابه علت حاکمان نالایق و وابسته فرصت‌ها را از دست دادیم اما امروز این فرصت ایجاد شده و باید جبران کنیم.

وی گفت: اگر بتوانیم با تحقیق و پژوهش راه را برای پیشرفت مردم فراهم کنیم کشور ما در یک زمان کوتاه می‌تواند مسیرهای میانبر را طی کرده و به قله‌های پیشرفت دست یابد کما این که در این 30 سال بعد از انقلاب شاهد بودیم.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: سرعت تغییرات در حوزه علم، فن، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ به قدری سریع است که هر سال را معادل یک ‌صدسال گذشته می‌توان دانست.

سلیمانی با اشاره به نقش انکارناپذیر و حساس ارتباطات در توسعه ملی افزود: برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های کلان و قابل ملاحظه‌ای باید در این بخش توسط متولیان امر انجام بگیرد.

وی ادامه داد: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه گسترده‌ای است و تلاش در بخش ارتباطات کشور نشان از توسعه قابل ملاحظه در برنامه‌های پنج‌ساله دارد.

سلیمانی با اشاره به قرارداد 118 میلیارد تومانی با دانشگاهها اظهار داشت: دانشگاهها باید از این منابع به خوبی استفاده کرده و در موضوعات دیگر هم قرارداد ببندند.

وی در خصوص تولیدکنندگان تلفن ثابت نیز گفت: 16 تولیدکننده تلفن ثابت در کشور با تشکیل کنسرسیوم برای تولید تجهیزات NGN پیشگام شوند.

وزیر ارتباطات اراده دولت را در حوزه ICT باز کردن مسیر برشمرد و گفت: ما باید به فن و صنعت مجهز شویم.

سلیمانی ابراز امیدواری کرد: با تلاش متخصصان، دانشگاهیان و تولیدکنندگان به روزی برسیم که در حوزه ارتباطات صاحب جایگاه ارزشمندی در سطح جهان شویم.این آینده قابل دسترسی است و همه ما با هم در آن گام برمی‌داریم.
کد مطلب 765667

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