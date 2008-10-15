به گزارش خبرگزاری مهر،‌‌ دکتر محمد سلیمانی در سمینار شبکه ارتباطات سیار، ‌چالشها و چشم‌اندازها با بیان این مطلب اظهار داشت: کار علمی نیازمند برنامه‌ریزی و حوصله است و بی‌توجهی در هر زمینه‌ای باعث عقب‌افتادگی می‌شود.



دکتر سلیمانی با اشاره به تاریخ علم و فرهنگ و فناوری خاطرنشان کرد: زمانی که دنیا به سمت علم پیشرفت کرد مابه علت حاکمان نالایق و وابسته فرصت‌ها را از دست دادیم اما امروز این فرصت ایجاد شده و باید جبران کنیم.



وی گفت: اگر بتوانیم با تحقیق و پژوهش راه را برای پیشرفت مردم فراهم کنیم کشور ما در یک زمان کوتاه می‌تواند مسیرهای میانبر را طی کرده و به قله‌های پیشرفت دست یابد کما این که در این 30 سال بعد از انقلاب شاهد بودیم.



وزیر ارتباطات اضافه کرد: سرعت تغییرات در حوزه علم، فن، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ به قدری سریع است که هر سال را معادل یک ‌صدسال گذشته می‌توان دانست.



سلیمانی با اشاره به نقش انکارناپذیر و حساس ارتباطات در توسعه ملی افزود: برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های کلان و قابل ملاحظه‌ای باید در این بخش توسط متولیان امر انجام بگیرد.



وی ادامه داد: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه گسترده‌ای است و تلاش در بخش ارتباطات کشور نشان از توسعه قابل ملاحظه در برنامه‌های پنج‌ساله دارد.



سلیمانی با اشاره به قرارداد 118 میلیارد تومانی با دانشگاهها اظهار داشت: دانشگاهها باید از این منابع به خوبی استفاده کرده و در موضوعات دیگر هم قرارداد ببندند.



وی در خصوص تولیدکنندگان تلفن ثابت نیز گفت: 16 تولیدکننده تلفن ثابت در کشور با تشکیل کنسرسیوم برای تولید تجهیزات NGN پیشگام شوند.



وزیر ارتباطات اراده دولت را در حوزه ICT باز کردن مسیر برشمرد و گفت: ما باید به فن و صنعت مجهز شویم.



سلیمانی ابراز امیدواری کرد: با تلاش متخصصان، دانشگاهیان و تولیدکنندگان به روزی برسیم که در حوزه ارتباطات صاحب جایگاه ارزشمندی در سطح جهان شویم.این آینده قابل دسترسی است و همه ما با هم در آن گام برمی‌داریم.

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