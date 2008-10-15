بوکر سال 2008 به نویسنده هندی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این نویسنده هندی که با اولین رمان خود به نام "ببر سفید" به میان 6 نفر نامزدهای نهایی بوکر امسال راه یافته و نامزدها و رقبای معتبری را کنار زده بود دیشب در مراسم اعطای جوایز به عنوان برنده جایزه 50هزار یورویی بوکر امسال معرفی شد.

رمان "ببر سفید" قصه مدرنی از رویه تاریک زندگی درهند روزگار معاصر است. او با نوشتن این رمان در میان شگفتی همگان جلوتر از رقبای نامداری چون آمیتاو گوش و سباستیان بری قرار گرفته و لقب دومین نویسنده جوان برنده بوکر را به دست آورد.

در سال 1991 بن اوکری 32 ساله حدنصاب جوانترین نویسنده برنده بوکر را به نام خود ثبت کرد.

به گفته مایکل پورتیلو رئیس هیئت داوران بوکر این جایزه اگر چه به آدیگای جوان رسیده اما به معنای برتری مطلق او بر دیگر نامزدان و کتابهای آنها نیست چون نزدیکی و برتری کیفیت تمامی شش اثر راه یافته به رقابت نهایی کار را برای داوران بسیار مشکل کرده و اگر چه آنها در نهایت با توافق کامل جایزه را به او داده اند اما رقابت نزدیکی بین او و رقبایش جریان داشته است.

در رمان "ببر سفید" آراویند آدیگا با بردن خواننده به عمق جامعه هند زیرلایه های این اجتماع میلیاردی را شکافته و حقیقتی را که در پوشش سنگین معجزه و تحول اقتصادی پنهان شده را به او نشان می دهد. این کتاب در هندوستان فروش خوبی داشته و ناشران دیگر کشورهای انگلیسی زبان هم استقبال خوبی از آن کرده اند.