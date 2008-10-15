اختلافی بین مجلس و دولت وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی امروز با حضور در جلسه شورای اداری شهرستان سیاهکل به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس جمهور در شورای اداری سیاهکل با بیان این مطلب افزود: کار کردن در دولت نهم شاید از نظر وقت گذاری و انتظاراتی که مردم دارند و پاسخگویی به آنها مشکل باشد اما این دولت احساس خوبی دارد چرا که شیرینی خدمتگزاری به مردم و زیبایی این کار آنقدر زیاد است که رنج احتمالی از کار چیزی در مقابلش نیست.

وزیر علوم گفت: امیدواریم دولت دکتر احمدی نژاد کابینه دهم را نیز تشکیل دهد بنابراین نباید فکر کنیم که اکنون فقط برای یک سال آینده کار می کنیم. باید بر این اندیشه باشیم که برای یک برنامه 5 ساله فعالیت کنیم. دولت انتظار دارد که همکاران در استانها که در خط مقدم اجرا در شهرستانها هستند گمان نکنند که چند ماهی بیشتر به پایان دولت مانده است.

زاهدی افزود: باید کار را بیشتر از گذشته پیش ببریم زیرا می خواهیم مردم ثمرات فعالیتهای سه ساله دولت را به چشم ببینند و آنها را حفظ کنند بنابراین کار سنگینی به دوش دولت و حاضران در خط مقدم اجرا در شهرستانها قرار دارد لذا باید روحیه کار با نشاط تر از گذشته در شهرستانها تداوم پیدا کند.

این عضو کابینه نهم با بیان اینکه در حوزه های علم و فناوری، توسعه عمرانی کشور، مسکن، صنعت و ... فعالیتهای بزرگی انجام شده است، گفت: توسعه در این حوزه ها در دولت نهم با دوران قبل قابل قیاس نیست و آمارها و ارقام آنچنان بالا است که با هیچ دولتی از نظر زمانی قابل مقایسه نیست. اعداد و ارقامی که در این دولت حاصل شد با دوره های قبل خیلی فاصله دارد و این به برکت انقلاب و نظام است. به خصوص این دولت که از متن و بطن مردم بیرون آمده و وابستگی حزبی و جناحی ندارد و وابستگی اش فقط به مردم است که این موجب شده همه بیش از گذشته وارد برنامه ریزی، سیاستگذاری و اجرا شوند.

زاهدی با اشاره به شعار دولت مبنی بر عدالت محوری تاکید کرد: ادارات دولتی در شهرستانها عدالت محوری را به عنوان یک بحث جدی مطرح و تعقیب کنند زیرا عدالت محوری بحثی است که باید در مورد آن فرهنگ سازی شود و طرح تحول اقتصادی که توسط دولت نهم تعقیب می شود در راستای همین عدالت محوری است.

نماینده تام الاختیار رئیس جمهور در شورای اداری شهرستان سیاهکل با نگاهی تاریخی گفت: بعد از جنگ بحث مریضی اقتصادی در کشور مطرح بود و همه نیز می فهمیدند که یک مریض داریم که باید آن را درمان کنیم و آن مریض، اقتصاد است. البته درمان این مریض هزینه دارد و هزینه هایش دارای ابعاد مختلف فرهنگی و تبعات اجتماعی و سیاسی است لذا ریسک پذیری برای انجام آن علی رغم اینکه همگان اذعان داشته اند که دچار اقتصاد مریضی هستیم مرتب به تاخیر افتاد.

وی افزود: ریسک پذیری برای انجام تحول اقتصادی در دولتهای قبل وجود نداشت. دولت نهم در بحث تحول اقتصادی نزدیک به دو سال است که کار کارشناسی انجام داده و جلسات بسیار متعددی داشته است و خود رئیس جمهور نیز با وجود اینکه وقت بسیار کمی دارد در این جلسات شرکت می کرد و نتیجه اینکه در حال حاضر دولت توانسته است راه درمان این مریضی اقتصادی را پیدا کند.

وزیر علوم با بیان اینکه دولت آگاهی لازم برای اینکه مریضی اقتصادی ایران را درمان کند داراست، خاطر نشان کرد: باید بستر اطلاع رسانی و فرهنگی دقیق و شفاف در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی فراهم شود. تحول اقتصادی یک دوره نقاهتی را باید بگذراند و مهم این است که همه مردم آماده پذیرش این دوره نقاهت شوند که کشور پس از دوره نقاهت بتواند مسیر سازندگی و تعالی را با سرعت و شتاب طی کند و اکنون دولت در اندیشه این است که چه راهکاری اتخاذ شود تا طول دوره نقاهت کم شود و آثار و تبعات اجرای پروژه تحول اقتصادی کمترین اثر سوء را بر زندگی مردم داشته باشد.

زاهدی افزود: چند ماهی است که دولت و مجلس جلسات مشترکی برای رایزنی درباره تحول اقتصادی دارند تا لایحه به سرعت در مجلس تصویب شود و دولت و مجلس در کنار یکدیگر با کار کارشناسی جدی و با مراقبت لازم به سمت تحول اقتصادی بروند زیرا اگر شتابزدگی در کار باشد حتما بحرانهای اجتماعی و تبعات خواهد داشت.

وی با اشاره به لایحه اخیر افزایش ارزش افزوده بر مالیات گفت: دولت برای اجرای این لایحه که مصوبه مجلس را نیز گرفته بود پیش بینی کرده بود که 18 ماه برای اجرایش وقت داشته باشد اما مجلس تشخیص داد که از زمان ابلاغ این مصوبه یعنی از مهرماه اجرایی شود اما این مغایر با بازه زمانی لازمی بود که دولت برای فراهم کردن زیرساختها و اطلاع رسانی لازم پیش بینی کرده بود بنابراین به محض اینکه سازمان مالیاتی به سمت اجرای این مصوبه رفت برای بازاریان اثرات سوئی به جا گذاشت اما رئیس جمهوری به محض اینکه از تبعات اجرای این مصوبه مطلع شد دستور داد تا دو ماه این دریافت وجه افزوده مالیاتی متوقف شود.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری افزود: اگر رئیس جمهوری درباره بحث مالیات تصمیم گیری نمی کرد آثار و تبعات اجرای مصوبه افزایش ارزش افزوده بر مالیات که از تهران شروع شده بود به کلیه نقاط کشور می رسید و تبعات زیادی را برای کشور ایجاد می کرد، حال اینکه بحث تحول اقتصادی خیلی وسیعتر از بحث مالیات است و اگر پیش بینی های لازم برای دوره نقاهت صورت نگیرد می تواند بحران آفرین باشد. بنابراین ابتدا همه باید توجیه شویم که اقتصاد کشور نیازمند چند عمل جراحی است و باید تاب و تحمل و صبر داشته باشیم و در این راستا ائمه جمعه نیز باید مردم را راهنمایی کنند و همه ملت با هم ضرورت اجرای تحول اقتصادی را بپذیرند.

نماینده تام الاختیار رئیس جمهور در شورای اداری شهرستان سیاهکل گفت: طرح تحول اقتصادی در راستای شعار انتخاباتی رئیس جمهور بود که عدالت محوری در آن مورد تاکید قرار دارد. سهام عدالت، مسکن مهر و همچنین یارانه ها که درون تحول اقتصادی است بخش های جدی در مورد عدالت محوری است.