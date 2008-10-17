دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق

حسین قضاوی در گفتگو با مهر از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به بانکها مبنی بر استفاده از شخصیتهای حقوقی به عنوان کارگزار برای وصول مطالبات معوق بانکها خبرداد.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: براساس این دستورالعمل، بانکها می تواند شخصیتهای حقوقی را به عنوان کارگزار برای وصول مطالبات خود دعوت کرده و با آنها وارد عقد قرارداد شوند.

وی افزود: شخصیتهای حقوقی، دارایی های بانکها را که بدهی معوق مشتریان بانکی تلقی می شود، خریداری نمی کنند، بلکه با بانکها برای پیگیری و وصول این مطالبات همکاری می کنند.

قضاوی با تاکید بر اینکه این شخصیتهای حقوقی اختیارات خاصی در دادن تخفیفات یا در نظر گرفتن جرایم و امثالهم به مشتریان دارای معوقات ندارند، تصریح کرد: این شخصیتهای حقوقی تنها سیاستها و تصمیماتی را که بانکها اتخاذ می کنند، ملزم به پیگیری هستند تا در نهایت مطالبات بانکها وصول شود.

قضاوی با بیان اینکه با این کار این شرکتها کارمزدی را دریافت می کنند، تصریح کرد: این دستورالعمل به بانکها صادر شده و بانکها می توانند از همکاری چنین شرکتهایی استفاده کنند.