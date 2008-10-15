زمان گشایش اعتبارات برای تولید کنندگان فرا رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد نهاوندیان امروز در چهاردهمین همایش صادرات غیر نفتی در تبریز با اشاره به کسری 800 میلیارد دلاری تراز تجاری آمریکا در سال گذشته و جاری گفت: این کسری تجاری ارتباط دوسویه با کسری بودجه دولت آمریکا دارد، ضمن اینکه مرتبا اقتصاد آمریکا بیش از کالاهایی که صادر می کند ، واردات انجام می هد که این امر خود به بروز بحران در آمریکا کمک کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: عامل دومی که اجازه ادامه روند بحران اقتصادی در آمریکا را صادر می کند وضعیت حساب سرمایه آمریکا و برخی کشورهای دنیا است چرا که به طور مستمر در طول سه دهه اخیر سرمایه آمریکا مازاد قابل توجهی نشان می دهد که مبتنی بر ورود سرمایه های تجاری به این کشور است.

وی بر تشریح عامل سوم بروز بحران در بازارهای مالی آمریکا تصریح کرد: با توجه به وضع بازار سرمایه آمریکا مشاهده می شود که این کشور تمامی فرصتها و چالشهای خود را به بازارهای مالی دنیا صادر می کند که این پدیده در بازارهای مالی جهانی یک پدیده جدید به شمار می رود.

نهاوندیان گفت: در این پدیده جهانی شدن بازارهای مالی مدیریت طراحی نشده و در واقع مدیریت آمریکایی است به این معنا که بازارها جهانی شده و مدیریت جهانی نیست. البته بالانس طبیعی در این میان بین بازار و دولت در تعادل قوانین به چشم می خورد که بر این اساس برای بازار ، تحرک و برای دولت نظارت تعریف شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: وقتی در بازار مسکن آمریکا ریسک پذیری بالا شروع به رشد می کند تصور می رود که این حرکت روبه رشد باید در سطح اقتصاد ملی باقی بماند. ولی مشاهده می شود که در دنیا بحران هایی مشابه بروز می کند.

وی اظهار داشت: براورد ارزش بازار بورس جهانی نشان می دهد که از سال گذشته تا به حال 20 هزار میلیارد دلار از ثروت مردم جهان از بین رفته و البته باور کردنی نیست که علت این امر یک اتفاق چند صد میلیارد دلاری در بازار آمریکا باشد.

نهاوندیان با بیان اینکه باید به دقت توجه داشت که ایران در بروز این بحران ها چه اقداماتی باید انجام دهد ادامه داد: در طول 8 روز اخیر و بعد از مشخص شدن عدم اثر گذاری طرح نجات 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا برای خروج از بحران مالی دولتهای اروپا تصمیم گرفتند سهام بخش های مشکل دار را دریافت کنند که این کار آغاز دوره جدید در مدیریت بازارهای جهانی به شمار می رود. چرا که دولتها قبول مسئولیت می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مهمترین دغدغه هفته گذشته سیاستمداران جهانی این است که چگونه از سرایت بحرانهای مالی به بخش واقعی اقتصاد دنیا جلوگیری کند چرا که در حال حاضر بحران در بازارهای مالی به چشم می خورد.این درحالی است که اگر به دلیل عدم وجود نقدینگی در بانک ها این نهادها نتوانند نیاز تسهیلات و اعتبارات واحدهای تولیدی و تقاضای آنها را برآورده سازند مشکل اصلی بروز می کند.

وی گفت: تمام تلاش این است که بحران از بازار مالی به بخش واقعی اقتصاد سرایت نکند. لذا بانکها توانمند سازی شده اند تا اعتبار واحدهای تولیدی راتامین کنند.

به گفته این مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، اقتصاددانان دنیا بر اساس تجربیات دهه 1930 که به دلیل مشکلاتی نه در ابعاد فعلی به چشم دیده اند قصد مهار کردن این بحران را دارند. این درحالی است که نوع واکنشی که دولتهای دنیا به خصوص دولت آمریکا در دهه مذکور داشته اند این بود که به سبب مشکلات اعتباری اروپا در مجلس آمریکا قانونی به تصویب ر سید که رویکرد حمایت گرایانه از تولید را دنبال می کرد و بر اساس آن تعرفه ها ارتقا یافت.

وی ادامه داد: در این راستا بسیاری از تحلیل گران معتقدند که جنگ جهانی دوم نتیجه این سیاستهای حمایت گرایانه دولتها در دهه 1930 بوده است چرا که به جای گسترش تجارت جهانی و انگیزه بخشی به واحدهای تولیدی دولتها با حمایت گرایی خود بازارها را قطعه قطعه کرده و به تولید صدمه زدند.

به گفته نهاوندیان اگر به دلیل این مشکلات، فشار برای سیاستهای حمایت گرایانه در دولتهای مختلف دنیا زیاد شود صادرات ایران نیز لطمه می خورد.ضمن اینکه اگر فشارها به دلیل تصمیمات یک جانبه باشد و نظام چند جانبه گرایی حاصل آن تشکیل سازمان جهانی تجارت بوده ، متوقف شود حتما به تجارت جهانی و صادرات ایران به دنیا لطمه وارد می شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: در چنین شرایطی ایران نباید در تشخیص جهت اشتباه کند. ضمن اینکه در این راستا اگر کسانی گمان کنند که تولید ایران می تواند بدون بازارهای جهانی اشتغال لازم را برای جمعیت جوان فراهم کند قطعا اشتباهات گذشته را تکرار کرده اند.

وی تصریح کرد: اگر در این شرایط که محدودیتهای بازار صادراتی برای ایران وجود دارد ، گمان شود که باایجاد محدودیتهای گوناگون برای تولید کنندگان می توان اقتصاد را به سامان رساند اشتباه مضاعفی صورت داده است.

نهاوندیان تاکید کرد: هم اکنون زمان گشایش برای تولید کنندگان کشور است و باید به تبع آن از صادر کنندگان نیز حمایت شود چرا که اگر نتیجه این بحران این باشدکه فشار به بخش واقعی اقتصاد آمریکا وارد شود قطعا در صادرات ایران نیز مشکل بوجود خواهد آمد. بنابراین دولت نظام بانکی و تشکلها باید به کمک صادر کنندگان بشتابند تا قدرت مقابله و نوسانات را پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی خواستار تشکیل گروه کاری مقابله با بحران در سطح کلان شد و تصریح کرد: باید بخشی ایجاد شود که تک تک مسائلی که قسمت مختلف صادراتی دارند با تحلیل و تصمیم سریع ، آثار سو آن را به کمترین میزان رساند.

وی خاطرنشان کرد: توصیه جدی در این موضوع این است که ایران در این بحران جهانی به دنبال این باشد که فرصتهایی را که از این تحول ایجاد می شود شناسایی کرده و یک گام به جلو بردارد. همانطور که چین اعلام می کند که هنوز از آثار بروز بحرانهای مالی در آمریکا بر اقتصاد و صادرات خود متاثر نشده است، این برای یک کشور اتفاقی حاصل نمی شود.

نهاوندیان تصریح کرد: ایران در رویکرد خود نسبت به حضور در تجارت جهانی نه تنها نباید تردید کند بلکه باید تمامی بخشها دست به دست هم دهند تا در فرصت جدید موج جدیدی از حمایت گرایایی در دنیا ایجاد نشود چرا که تشکیل این موج درهای بازارهای جهانی را به روی ایران می بندند.

وی توصیه کرد: ایران باید با طرفداری از شعار آزادی تجارت جهانی ، حقانیت خود را در مقابله با تحریمها بر همگان روشن کند و سعی در تقویت این حرکت در دنیا داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: باید در اقتصاد داخل ایران به صورت مرتب و همه ساله ارزیابی هایی صورت گیرد که نقش هر یک از سیاستگذاران و بخشهای مختلف خصوصی در ارتقای صادرات ایران چگونه بوده و معیار ارزیابی هر سفیر ، استاندار و وزیر کشور میزان رشد عملکرد بر حوزه صادرات باشد.

نهاوندیان در پایان خاطرنشان کرد: اگر این روند در کشور حاکم شود حضور ایران در عرصه جهانی مرتبا افزایش خواهد یافت که امید می رود با تدبیر ، اندیشه ورزی و همدلی آینده ای بهتری برای کشور رقم خورد.