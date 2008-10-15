سینمای روسیه در مرکز توجه جشنواره استکهلم

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "رقصنده بومی" گوکا اومارووا، "همه می‌میرند جز من" والریا گای جرمانیکا، "درخشندگی: نسخه کارگردان" آندری کونچالوفسکی و "نیروانا" ایگور وولوشین از فیلم‌های انتخاب‌شده برای نمایش در بخش مرکز توجه جشنواره استکهلم هستند.

"سرباز کاغذی" الکسی جرمن جونیر، "شولتس" باکور باکورادزه، "شرق/غرب جنسیت و سیاست" یوخن هیک و "راه آهن" الکسی فدورچنکو دیگر فیلم‌هایی هستند که در این بخش پخش می‌شوند.

در همین حال فیلم روسی "پری دریایی" ساخته آنا ملیکیان که نماینده روسیه در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان اسکار هشتاد و یکم است، در بخش مسابقه جشنواره استکهلم برای دریافت جایزه اسب برنزی رقابت می‌کند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم استکهلم از 20 تا 30 نوامبر (30 آبان تا 10 آذر) در سوئد برگزار می‌شود. پارسال فیلم رومانیایی "4 ماه، 3 هفته و 2 روز" کریستیان مونگیو جایزه بهترین فیلم این جشنواره را از آن خود کرد.