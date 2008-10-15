مصوبات سفر دولت در شهرستان سنقر و کلیایی63درصد پیشرفت داشته است

به گزارش خبرنگارمهر در کرمانشاه، جواد جعفری پیش ازظهر چهار شنبه درجمع خبرنگاران اظهار داشت: در سفرآذر ماه85 هیئت دولت به استان کرمانشاه 13 پروژه با ‪ ‪اعتبار 41میلیارد ریال جهت عمران و توسعه این شهرستان تصویب شد.

وی با تشریح جزئیات پروژه های مصوب هیئت دولت در مورد این شهرستان گفت: این پروژه‌ها شامل احداث دانشگاه پیام نور، بیمارستان 96تختخوابی،کارخانه هفت هزار تنی قند،آموزشکده فنی ومهندسی، احداث دو سالن ورزشی وساخت سد جامیشان است.

جعفری در ادامه با اشاره به شاخصه های فرهنگی ومذهبی مردم این شهرستان گفت: تدین مردم این شهرستان از دیرباز زبان زد خاص وعام بوده به حدی که هم اکنون تعداد مساجد این شهرستان نسبت به جمعیت آن بسیار بیشتر است.

فرماندار سنقر و کلیایی با بیان اینکه این شهرستان مستحق خدمات و تلاش بیشتر جهت رسیدن به توسعه پایدار و متوازن است گفت: مردم خوب و زحمت کش این شهرستان با توجه به شرایط خاص این منطقه نیاز به توجه بیشتر دارند.

وی این شهرستان را یکی از قطبهای مهم کشاورزی و دامداری استان دانست و تصریح کرد: شهرستان سنقر و کلیایی به دلیل شرایط آب و هوایی ویژه و نیز خاک خوب یکی از مناطق حاصلخیز کشور بوده و دارای 133هزار هکتار اراضی کشاورزی است.

جعفری ادامه داد: شرایط کشاورزی شهرستان سنقر و کلیایی به گونه ای است که هم اکنون در زمینه تولید محصولات مختلف کشاورزی این شهرستان در جایگاه قابل قبولی در کشور قرار دارد.

فرماندار سنقر وکلیایی در خصوص برنامه های آینده جهت توسعه بخش صنعت این شهرستان گفت: با توجه به اینکه در گذشته در جهت توسعه و پیشرفت صنعتی این شهرستان اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته لذا تصمیم گرفته شد تا در جهت جذب سرمایه گذاران اهل این شهرستان در سراسر کشور همایشی تحت عنوان ظرفیت ها وپتانسیل اقتصادی شهرستان سنقر وکلیایی در آینده ای نزدیک برگزار کنیم .

وی افزود: انتظار می رود با توجه به وجود شهرک صنعتی این شهرستان که اخیراً احداث گردیده بتوانیم نتیجه خوبی از این همایش در جهت جذب سرمایه های مختلف در بخش صنعت به دست آوریم.

در ادامه خبرنگاران از پروژه احداث دو ورزشگاه ویژه خواهران و برادران، و بیمارستان 96تختخوابی که هر دو از پروژه های مصوب هیئت دولت در شهرستان سنقر وکلیایی است بازدید کردند.

شهرستان سنقر وکلیایی 60هزار نفر جمعیت دارد و در شمال شرقی استان کرمانشاه واقع است.