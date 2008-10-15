نابینایی قابل پیش بینی در جهان محو خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامی در مراسم روز جهانی عصای سفید که صبح امروز در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاس برگزار شد، گفت: در دنیا بر اساس تصمیمات خودمان افراد را به گروههای ناشنوا، نابینا، معلول تقسیم می کنیم اما باید بدانیم که در پیشگاه خداوند چنین تقسیم بندی وجود ندارد و همه افراد برابر هستند.

وی گفت: توسعه مراکز خانوادگی توجه به افراد کم بینا و نابینا به خصوص کودکان زیر 6 و 7 سال، تحویل وسایل و تجهیزات مورد نیاز به نابینایان و آموزش کامپیوتر به روش تخصصی از اقدامات دفتر معاونت توانبخشی بوده است.

غلامی افزود: برنامه دیگر دفتر معاونت توانبخشی پرداخت شهریه به دانشجویان معلول به خصوص نابینایان در سال 86 بوده است که در این راستا 2 هزار و 120 نفر در مقاطع تحصیلی مختلف در مراکز غیر دولتی تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی افزود: چاپ انواع کتاب به زبان بریل بر اساس نیاز نابینایان که در حدود 3 هزار عنوان به تیراژ 7 هزار جلد بوده است از اقدامات دیگر این دفتر است.

مدیر کل دفتر توانبخشی معلولیتهای جسمی ، حرکتی و حسی سازمان بهزیستی ادامه داد: تحویل کامپیوتر به دانشجویان ممتاز و دکترا که در سال 86 در حدود 550 مورد بوده است و همچنین برقراری بیمه مکمل برای تمامی معلولین و ایجاد ستاد جهیزیه و ازدواج و مسکن نیز از برنامه های در حال اجرای دفتر می باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در این برنامه رئیس ستاد برگزاری مراسم و مناسبتهای ویژه معلولان بهزیستی نیز گفت: تلاش سازمان در جهت به رسمیت شناختن حقوق متساوی معلولان ، دفاع از موجودیت فردی ، دستیابی به منابع مطالعاتی ، توجه به حوزه سلامت جسمی و روانی ، پوشش های بیمه و مناسب سازی محیط زندگی و ... برای معلولان است .

دکتر دواتگران افزود: در کنار روز 15 اکتبر دومین پنجشنبه این ماه به نام روز جهانی بینایی با هدف پیشگیری از نابینایی نامگذاری شده است به صورتی که بر اساس تصمیمات همه در تلاش هستند تا سال 2020 نابینایی قابل پیش بینی را از سطح کره زمین محو کنند.

به گزارش خبرنگار مهر ، در حاشیه این مراسم در زمان سخنرانی دکتر نظم ده معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی یکی از حاضرین که خود از افراد نابینا بود با صدای بلند شروع به اعتراض به سخنهای نظم ده کرد که باعث به هم خوردن جلسه شد و وی با اصرار به سمت تریبون رفته و شروع به سخنرانی کرد.

این زن میانسال گفت: مشکلاتی وجود دارد که تنها گفته می شود و متاسفانه مسئولین به آن توجه نمی کنند به صورتی که صحبتهای امروز همان صحبتهای سال گذشته است و ما شاهد تغییری در وضعیت نابینایان نبوده ایم.

وی ادامه داد: امروز روز جهانی عصای سفید است و باید مشکلات مربوط به ما حل شود و تنها با عنوان کردن مشلات نمیتوان به نتیجه ای رسید.

وی از جمله مشکلات اساسی نابینایان را مشکل کار و شغل عنوان کرد و گفت: سال گذشته آقای رئیس جمهور دستور دادند تا 2 هزار نفر از افراد نابینا در سازمان بهزیستی استخدام شوند اما تا کنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است .

وی با فریاد افزود: امروز روز ماست، باید مشکلات گفته شود چرا نمی گذارید حرف بزنم من صحبت شخصی ندارم . بلکه سخن من در ارتباط با مشکلات تمام نابینایان و معلولان است.