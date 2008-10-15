تولید تایر با ظرفیتهای موجود کارخانجات ایران اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمیدرضا مؤمنی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه ظرفیت اقتصادی تولید تایر در کشور 100 هزار تن در سال است، افزود: هم اکنون 9 کارخانه تایرسازی داخلی با 14 هزار نفر نیروی انسانی روزانه 575 تن محصول تولید می کنند و این در حالی است که یک کارخانه تایرسازی در کره جنوبی با یک هزار و 500 نفر روزانه 600 تن تولید دارد.
وی تصریح کرد: چنانچه مشکلات تکنولوژیکی، مواد اولیه و ماشین آلات تولیدی تایر در کشور برطرف شود این صنعت سودآور خواهد بود و در سطح تولید جهانی به راحتی می تواند رقابت کند.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر کشور با اشاره به مشکلات و تنگناهای صنعت تایر در کشور، اظهار داشت: متأسفانه این صنعت در ایران تولیدکننده تکنولوژی نیست و با فناوری روز دنیا فاصله چشمگیری دارد.
مؤمنی با بیان اینکه تکنولوژی از مسائل کلیدی در صنعت تایر است، گفت: تولید اقتصادی بروز و متناسب با نیازهای جامعه و قیمت تمام شده پایین تر از جمله مزایای تکنولوژی روز است.
وی افزود: در بخش ماشین آلات نیز بیش از 90 درصد به خارج از کشور وابستگی داریم و زمانی می توانیم تولیدی در حد استانداردها و تولیدات جهانی داشته باشیم که ماشین آلات با تکنولوژی روز بتوانند در کنار هم فعالیت کنند.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر کشور تصریح کرد: تعیین روشها و قیمتهای اولیه مواد و منابع آن از عمده مسائلی است که خیلی قدرت انتخاب نداریم و این موضوع و تغییراتی که در تولید محصول ایجاد می شود در کیفیت آن و قیمت محصول تأثیرگذار است.
به گفته وی خوشبختانه برای اداره وضعیت موجود در صنعت تایر، نیروی انسانی ماهر و با تجربه در کشور ما وجود دارد.
وی با بیان اینکه کوتاه کردن فاصله معنی دار موجود صنعت تایر در ایران با صنعت روز دنیا آرزویی دست یافتنی است، خاطرنشان کرد: اگر معضلات صنعت تایر رفع شود این توان در داخل کشور وجود دارد که حداکثر ظرف یک دهه این فاصله را برطرف و حتی از بعضی کشورها پیشی بگیریم.
نظر شما