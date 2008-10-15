شهروندان بازرسان اصلی مدیریت شهری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام این مطلب در جلسه مشترک مسئولان 137 و 1888 سازمان ها و شرکت های تحت پوشش این معاونت، اظهارداشت: سامانه ارتباطات مردمی (137) و مرکز نظارت همگانی (1888) مانند دو بال پرواز، مدیریت شهری را در انجام بهتر ماموریت ها و مسئولیت های خود یاری می دهند.

مهندس بهنام خوشنودی تصریح کرد: نقطه تماس این معاونت با توجه به مجموعه های پر مخاطب مانند اتوبوسرانی، تاکسیرانی، مترو و پایانه ها بسیار بالاست و از این رو با پیگیری دقیق و سریع، پیامهای شهروندان باید با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گیرند.

علیرضا صفری، نماینده سازمان تاکسیرانی با اشاره به اینکه تنها 45 بازرس برای کنترل 95 هزار راننده تاکسی وجود دارد، یادآور شد: به این ترتیب برای هر دو هزار راننده تاکسی تنها یک بازرس وجود دارد که همین آمار اهمیت کمک شهروندان در کنترل تاکسیها را روشن می کند.

وی ، مجموع پیامهای 6 ماهه نخست 137 و 1888 این سازمان را یک هزار و 500 پیام که بیشترین تعداد آن مربوط به میزان کرایه دریافتی تاکسی هاست اعلام کرد و یادآور شد: در اجرای طرح "ناحیه محوری" پیام های مردمی راسا در مناطق پنج گانه تاکسیرانی مورد بررسی قرار می گیرد.

نمایندگان اتوبوسرانی نیز مجموع پیامهای 6 ماهه نخست 137 و 1888 شرکت واحد را 11 هزار پیام عنوان کرده و افزودند: بیشترین تعداد پیام ها مربوط به کمبود اتوبوس و درخواست افزایش اتوبوس های جدید است که البته بارها از سوی مسئولان اتوبوسرانی عنوان شده است.

نمایندگان مترو نیز مجموع پیامهای 6 ماهه نخست 137 و 1888 شرکت مترو را یک هزار پیام عنوان کرده و اضافه کردند: بیشترین تعداد پیام ها مربوط به ازدحام در قطارهای مترو و تقاضای افزایش ظرفیت مترو است که مکرر از سوی مسئولان مترو مورد تاکید قرار گرفته است.

در پایان این جلسه، قائم مقام معاون ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر ضرورت بررسی فوری، پیگیری جدی و رسیدگی دقیق به پیامهای مردمی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری خود را موظف به پاسخ گویی به انتظارات معقول و مطالبات منطقی تک تک شهروندان می داند و به این منظور از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نمی کند.