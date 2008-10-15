حذف کامل مدارس کپری تا دهه فجر امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، باقر مسلمی در مراسم تجلیل از" حبیب الله بوربور" رئیس سابق سازمان نوسازی مدارس و معاون وزیر آموزش و پرورش به حذف مدارس کپری اشاره کرد و گفت: طی سالهای گذشته، 10 هزار و 75 مدرسه کپری در کشور وجود داشت که با تلاش مهندس بوربور و همه مدیران‌کل نوسازی مدارس، بیش از 80 درصد کپرها در ابتدای مهر امسال حذف شد.

وی اعلام کرد: حذف کامل مدارس کپری نیز تا دهه فجر امسال محقق می شود.

مسلمی در ادامه به توانمندی نیروهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اشاره کرد و گفت: نزدیک به 57 درصد از نیروهای سازمان دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند و بهترین دانشجویان معتبر کشور در این سازمان فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: برای بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود با همکاری انجمن مهندسی زلزله و دانشگاه‌های امیرکبیر و شهید رجایی نیز 139 نفر از کارشناسان را در قالب 10 هزار و 8 نفرساعت و 605 پیمانکار را آموزش دادیم.

معاون مالی و اداری سازمان نوسازی مدارس کشور با بیان اینکه سازمان نوسازی مدارس تنها ارگانی است که در بحث مقاوم سازی وارد شده است، گفت: این سازمان 4 هزار پروژه را طی قراردادی به مشاوران مربوطه ارجاع داده وتنها توانسته است طی این مدت 200 پروژه را مقاوم‌ سازی کند.

مسلمی اظهار داشت: طی سه سال گذشته 14 هزار و 256 مدرسه در قالب 61 هزار و 545 کلاس با زیر بنایی معادل 8 میلیون و 867 هزار و 593 مترمربع ساختیم و تحویل آموزش و پرورش دادیم. این در حالی است که کل فضاهای آموزشی کشور طی سالیان گذشته 50 میلیون متر مربع بود ولی طی سه سال گذشته 9 میلیون مترمربع ساخته شده است.