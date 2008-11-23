تولید و پرورش تنها گونه بی دانه زرشک دنیا توسط محققان کشور

غلامرضا هادربادی در گفتگو با خبرنگار مهر، وجود 6 هزار و 600 هکتار جنگلهای انبوه و 214 هزار هکتار زمین زراعی و باغی را از مزیتهای استان خراسان جنوبی ذکر کرد و افزود: بیشتر محصولات این استان را زرشک، زعفران عناب، پسته، بادام، آلو، نباتات علوفی و جالیزی، چغندر، گندم و جو و پنبه تشکیل می دهند.

وی به تولید زرشک در این استان اشاره کرد و اظهار داشت: در دنیا در حدود 450 تا 500 گونه زرشک وجود دارد که تنها گونه زرشک "بی دانه" در ایران تولید می شود.

هادربادی با بیان اینکه 13 هزار و 900 هکتار مزارع در این استان به کاشت زرشک اختصاص داده شده است، گفت: زرشک بی دانه از گونه های بومی ایران است که در برابر گرما، سرما و خشکی و انواع آفات و بیماریها مقاومت دارند و کمتر خشکی و سرما بر روی این محصولات توانسته صدمه بزند.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی تاکید کرد: از این رو پرورش و رشد این گونه از جمله اولویتهای این مرکز است.

وی همچنین به بیان فعالیتهای آبخیزداری این مرکز پرداخت و به مهر گفت: ایستگاه تحقیقاتی آبخیزداری واقع در بیرجند و نهبندان با تحقیقاتی که انجام داده است اقدامات شایسته ای را در جهت تهیه آب در فصلهای خشکسالی این استان انجام داده است.

هادربای ایستگاه آبخیزداری بیرجند را یکی از ایستگاههای موفق کشور در این حوزه ذکر و خاطرنشان کرد: محققان این ایستگاه توانسته اند در طی 9 سال خشکسالی 9 میلیون و 500 هزار متر مکعب آب را به مردم عرضه کند و این امر نه تنها برای استان بلکه برای شهرها و روستاهای اطراف نیز موثر بوده است.

وی همچنین از کاشت 20 هزار اصله نهال مثمر و غیر مثمر در این ایستگاه خبر داد و اضافه کرد: پژوهشگران موفق به کاشت 25 هزار اصله نهال مثمر و 18 گونه نهال غیر مثمر در این ایستگاه شدند که می تواند محل مناسبی برای تحقیقات گونه های سازگار با خشکی برای پژوهشگران باشد.

به گفته وی طبق تحقیقات بادام و پسته از جمله گونه های قابل پرورش در شرایط آب و هوایی خشک هستند.