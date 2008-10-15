جذب جوانان با برنامه های متنوع نوعی سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری پیش از ظهر چهارشنبه در چهارمین ستاد ساماندهی امور جوانان اظهار داشت: باید یک کار ویژه و فراگیر در راستای تدوین برنامه های دقیق و صحیح جهت پر نمودن اوقات فراغت جوانان در سال 1388 صورت گیرد.

وی با بیان اینکه با توجه به ظرفیت و پتانسیلهای موجود در استان امکان پر نمودن اوقات فراغت جوانان و همچنین آشنایی آنان با بخشهای مختلف استان وجود دارد، گفت: دستگاههای اجرایی باید تمامی تلاش خود را برای آشنایی جوانان با ظرفیتها و پتانسیل های استان بکار گیرند.

غفوری خاطرنشان کرد: با توجه به وجود مراکز و ظرفیتهای عظیم و گسترده در بخش میراث فرهنگی و گردشگری ، دستگاه های مرتبط باید جوانان رابا این ظرفیتها آشنا کنند.

وی با تأکید بر اینکه پایگاهها و مراکز مربوط به اوقات فراغت جوانان در سطح استان باید به صورت گسترده تر و با عملکرد بالاتر توسعه یابند، گفت: دستگاهها باید از پر کردن اوقات فراغت جوانان بعنوان یک فرصت استفاده کنند تا جوانان ضمن آشنایی با رشته و بخشهای مختلف، زمینه کار و فعالیت آنان برای آینده نیز ایجاد شود.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: محور و مرکزیت بحث ساماندهی امور جوانان باید کماکان با سازمان ملی جوانان باشد اما دستگاهها نباید از هیچ کمک و پشتیبانی و حمایتی از طرحها و برنامه های این سازمان کوتاهی کنند.

غفوری بیان داشت: ظرفیت و پتانسیلهای استان آنقدر گسترده و زیاد است که می توان با اجرای برنامه های جذاب و متنوع اوقات فراغت جوانان را به نحو مطلوب و مؤثری پر کرد.

وی خاطر نشان کرد: پر کردن اوقات فراغت جوانان یک کار فرهنگی و ارزشمند است که یک نوع سرمایه گذاری برای سالهای آتی نیز محسوب می شود.

در ابتدای این جلسه مدیر سازمان ملی جوانان استان نیز به تشریح برنامه ها و راهبردهای مختلف که برای اوقات فراغت جوانان طراحی شده است پرداخت و گزارش مفصلی در این خصوص ارائه کرد.