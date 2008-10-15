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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۱۴

استاندار کرمانشاه:

جذب جوانان با برنامه های متنوع نوعی سرمایه گذاری است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: جذب جوانان با اجرای برنامه های متنوع یک نوع سرمایه گذاری برای سالهای آینده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری پیش از ظهر چهارشنبه در چهارمین ستاد ساماندهی امور جوانان اظهار داشت: باید یک کار ویژه  و فراگیر در راستای تدوین برنامه های دقیق و صحیح  جهت  پر نمودن اوقات فراغت جوانان در سال 1388 صورت گیرد.

 

وی با بیان اینکه با توجه به ظرفیت و پتانسیلهای موجود در استان امکان پر نمودن اوقات فراغت جوانان و همچنین آشنایی آنان با بخشهای  مختلف استان وجود دارد، گفت: دستگاههای اجرایی باید تمامی تلاش خود را برای آشنایی جوانان با ظرفیتها و پتانسیل های استان بکار گیرند.

 

غفوری خاطرنشان کرد: با توجه به وجود مراکز و ظرفیتهای عظیم و گسترده در بخش میراث فرهنگی و گردشگری ، دستگاه های مرتبط باید جوانان رابا این ظرفیتها آشنا کنند.

 

وی با تأکید بر اینکه پایگاهها و مراکز مربوط به اوقات فراغت جوانان در سطح استان باید به صورت گسترده تر و با عملکرد بالاتر توسعه یابند، گفت: دستگاهها باید از پر کردن اوقات فراغت جوانان بعنوان یک  فرصت استفاده کنند تا جوانان ضمن آشنایی با رشته و بخشهای مختلف، زمینه کار و فعالیت آنان برای آینده نیز ایجاد شود.

 

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: محور و مرکزیت بحث ساماندهی امور جوانان باید کماکان با سازمان ملی جوانان باشد اما دستگاهها نباید از هیچ کمک و پشتیبانی و حمایتی از طرحها و برنامه های این سازمان کوتاهی کنند.

 

غفوری بیان داشت: ظرفیت و پتانسیلهای استان آنقدر گسترده و زیاد است که می توان با اجرای برنامه های جذاب و متنوع اوقات فراغت جوانان را به نحو مطلوب و مؤثری پر کرد.

 

وی خاطر نشان کرد: پر کردن اوقات فراغت جوانان یک کار فرهنگی و ارزشمند است که یک نوع سرمایه گذاری برای سالهای آتی  نیز محسوب می شود.

 

در ابتدای این جلسه مدیر سازمان ملی جوانان استان نیز به تشریح برنامه ها و راهبردهای مختلف که برای  اوقات فراغت جوانان طراحی شده است پرداخت و گزارش مفصلی در این خصوص ارائه کرد.

کد مطلب 765717

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