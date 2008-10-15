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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۱

یک دیپلمات سابق آمریکایی :

ساکن آتی کاخ سفید با چالشهای عمیقی در عرصه سیاست خارجی مواجه است

ساکن آتی کاخ سفید با چالشهای عمیقی در عرصه سیاست خارجی مواجه است

"مارتین ایندیک" سفیر سابق آمریکا در سرزمین های اشغالی و مصر بر این باور است که رئیس جمهوری آتی آمریکا با چالشهای عمیقی در سیاست خارجی رو به رو است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیک در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره با اشاره به اظهارنظرهای مشترک باراک اوباما نامزد دموکرات و "جان مک کین" نامزد جمهوریخواه گفت: اختلاف زیادی در بین دیدگاههای این دو نامزد دیده نمی شود، بلکه آنها در کل هر دو خواهان اعزام نیروی بیشتر به مناطق بحران زا در خاورمیانه هستند.

وی گفت: ساکن آتی اتاق بیضی شکل در کاخ سفید با مشکلات عظیمی در زمینه سیاست خارجی رو به رو است.

عراق، ایران، جنگ از دست رفته در افغانستان، رکود اقتصادی جهانی و مشکلات آمریکا با روسیه از مواردی هستند که به عقیده مارتین ایندیک چالش های مهم رئیس جمهوری آتی را تشکیل می دهند.

کد مطلب 765719

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