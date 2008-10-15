نشست "زنان و اطلاع رسانی در جهان متغیر"برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست آموزشی – تربیتی، محی الدین محمد سردبیر روزنامه کثیر الانتشار تشرین موضوع خود را با عنوان"جهانی شدن ،اطلاع رسانی و تمامیت ارضی" ارائه نمود و پس از تعریفی مختصر از پدیده جهانی شدن و تأثیرات آن بر زندگی فردی و اجتماعی جوامع مختلف، اظهار داشت: جهانی شدن باعث از هم پاشیدگی اقتصادی و اجتماعی در بین کشورهای در حال توسعه می‌گردد و نظام سلطه را در جهان حکمفرما می‌کند. جهانی شدن تاثیرات مستقیم و مخرب بر جنبه های سیاسی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه خواهد گذاشت و جهان را به سوی تک قطبی شدن رهنمون می‌کند.

وی افزود: در پرتو چدیده جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات از جایگاه مهمی برخوردار گردید و انسان از خلال شبکه‌های اینترنتی و دستگاههای ارتباط جمعی با سیلی از معلومات و اطلاعات مواجه گردید. سیطره‌یابی امپریالیسم خبری و اطلاعاتی بر وسایل ارتباط جمعی کشورهای در حال توسعه از طریق کانال های ماهواره‌ای و شبکه اینترنتی و دگرگون سازی معیارهای اخلاقی، فرهنگی، آموزشی، تربیتی و تغییر نحوه ساخت تولیدات سینمایی و تلویزیونی و مسائلی از این دست که در نتیجه شاهد فقدان هویت ملل خواهیم بود.

محی الدین محمد ضمن اشاره به ایجاد آشفتگی و هرج و مرج در ظهور روز افزون کانالهای ماهواره‌ای و اطلاعات اینترنتی در بین جوامع جهان سوم، نکاتی ازجمله تبدیل نمودن فرهنگ به یک کالای مصرفی، گسترش سطحی‌نگری در بین افراد جوامع مختلف، افزایش گرایشهای سمت و سودار با هدف دور نمودن مخاطبین از حقیقت و جوهره موضوعات در حال انجام کشورها، قالب سازی و کادر بندی افکار و آراء مخاطبین و هدایت آنها به سویی که مورد نظر استکبار جهانی و نظام های سلطه گر هستند، به خطر کشاندن و تهدید فرهنگهای اصیل و ریشه‌دار ملل و جوامع، سرازیر شدن محصولات مخرب ضد فرهنگی با هدف دگرگونی آداب ، سنن و تقالید ملل، تسلط و سیطره صهیونیست ها و لابی یهود بر غالب وسایل ارتباط جمعی ( بالغ بر 80 درصد ) و سوء استفاده ابزاری از زنان در رسانه های گروهی جهان غرب و ارائه شخصیتی بدور از هرگونه معیارهای ارزشی و اخلاقی به جهان تاکید کرد.

خانم دکتر ندی قیاسه پژوهشگر و استاد فقه در مجمع اسلامی فتح در خصوص سه محور متمرکز از جمله اهمیت نقش اطلاع‌رسانی برای زنان از دیدگاه قرآن و سنت نبوی، انواع اطلاع رسانی در جهان متغییر و سیطره استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی بر آنها و زنان بین برآشفتگی و طغیان اطلاع رسانی جهان معاصر و ظرایف و زیبایی ادوات اطلاع رسانی روحی و معنوی سخنرانی کرد.

وی در خصوص اهمیت نقش اطلاع‌رسانی برای زنان از دیدگاه قرآن و سنت نبوی اظهارداشت: این اهمیت با توجه به هدف و رسالتی که خداوند بر دوش زنان به عنوان مادر و مربی جامعه نهاده است از اهمیت شایان توجهی برخوردار می‌گردد.

وی افزود: دارا بودن معیارهای ارزشی نزد زنان که خداوند سبحان به زنان مومن و آزاده اعطا فرموده است از جمله این معیارها همانا بندگی مطلق به درگاه ایزد یکتا، دارا بودن احساسات عالی و ویژه، وجود حقوق ویژه زنان از سوی اسلام وغیره، مجاز نمودن زنان به فعالیت در زمینه‌های اطلاع‌رسانی و سایر زمینه‌های آموزشی و تربیتی، البته با رعایت موازین شرعی و دینی .

دکتر ندی قیاسه تأکید کرد: پیوند محکم داشتن با درگاه احدیت باعث مصون ماندن زن مسلمان از هرگونه گزند وسایل ارتباط جمعی جهان معاصر می‌گردد. خداوند سبحان به انسانها و بالاخص زنان نوعی اطمینان خاطر و آرامش روحی اعطا می‌نماید تا بتوانند در ادای وظیفه اطلاع رسانی خود با موفقیت عمل نمایند.