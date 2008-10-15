برنامه مربیان برای تصاحب مدالهای کشتی گیران باید هدفمند شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوری شاهمرادف پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری کلاس مربیگری مربیان مازندران در خانه کشتی ساری به خبرنگاران مهر و ایرنا گفت: یکی از دلایل باخت ایران در مسابقات المپیک ضعف مربیان در این مسابقات بوده است.

وی خاطر نشان کرد: کشتی مازندران همواره در جهان معروف بوده و هشتاد درصد مسابقات و تیمهای کشتی کشور را کشتی گیران مازندرانی تشکیل می دهند.

رئیس گروه مربیان فدراسیون جهانی کشتی با اشاره به اینکه عدم آماده سازی کشتی گیران از سوی مربیان یکی از دلایل باخت کشتی گیران ایرانی در المپیک بوده است، تصریح کرد: باید تجربیات موفق قهرمانی کشتی گیران در المپیک 1996 برای نسل امروز کشتی ایران بازگو شود.

شاهمرادف با بیان اینکه مربیان ملی باید برای نتیجه گیری و موفقیت برنامه ریزی مدونی داشته باشند، یادآور شد: ایران از استعدادهای ناب در زمینه رشته کشتی فراوان است.

مشاور عالی رئیس فیلا اذعان داشت: مربیان ایرانی هم باید متناسب با متدهای تدوین شده از سوی فیلا برای کشتی گیران خود برنامه و منظق داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: فدراسیون جهانی فیلا سالانه برنامه ها و متدهای اصولی و پیشرفته خود را برای مربیان تبیین می کند و این وظیفه مربیان است که اطلاعات خود را برای کشتی گیران بازگو کنند.

این پیشکسوت کشتی جهان با اشاره به اینکه اکنون دوران وابستگی به تکنیک های سنتی در رشته کشتی به اتمام رسیده است گفت: هدف اصلی و نهایی فیلا ایجاد انسجام، حرارت و نشاط بیشتر در رشته پرطرفدار کشتی است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر علت عدم اجرای دقیق قوانین مرتبط به داوری فیلا در تشک های کشتی مسابقات اظهار داشت: قوانین کشتی هر روز جدید و مدون تبیین می شود و به این واسطه است که داوران و مربیان باید خود را با قوانین به روز و مدون داوری کشتی مجهز کنند.

یوری شاهمرادف داغستانی از پنج شنبه گذشته به دعوت مسئولان تربیت بدنی و هیئت کشتی مازندران در کلاس های مربیگری کشتی مازندران شرکت تا تجربیات خود را به مربیان و کشتی گیران استان مهد کشتی کشور بازگو کند.

این کلاس ها تا پایان هفته جاری در خانه کشتی ساری ادامه دارد.