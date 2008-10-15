اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی مدارس فرسوده قائمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله قاسمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان در فرمانداری قائمشهر افزود: در حال حاضر حدود 20 آموزشگاه فرسوده در قائمشهر وجود دارد که با برنامه ریزیهای انجام شده تا چهار سال آینده تمامی مدارس فرسوده قائمشهر نوسازی می شود.

وی به بهره برداری از دبستان تربیت و سمیه در ابتدای سال تحصیلی جاری اشاره کرد و گفت: برای احدث این مدارس چهار میلیارد ریال هزینه شد.

قاسمی همچنین به بهره برداری از آموزشگاه 9 کلاسه مرحوم "سیفی" اشاره کرد و گفت: چهار میلیارد و 500 میلیون ریال برای احداث این آموزشگاه هزینه شد.

وی با اعلام اینکه در دو سال گذشته 10 باب مدرسه در مقاطع مختلف در قائمشهر نوسازی و بازسازی شده است، افزود: از سال 1385 مدارس امام علی (ع)، عترت و دبستان فلسطین با پیشرفت فیزیکی بیش از90 درصد در حال ساخت است.

وی از تخریب و بازسازی پنج مدرسه فاطمیه، فضیلت، حق پرست، چمازکتی و دبیرستان فدک در سال 86 خبر داد و تصریح کرد : این مدارس با اعتبار قریب به 3 میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی 40 درصد در حال ساخت است .

قاسمی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته بیش از یک میلیارد و 570 میلیون ریال بابت تعمیرات اساسی مدارس شهرستان قائمشهر هزینه شده است ، اظهار داشت : از آغاز به کار دولت نهم تا کنون 94 مدرسه تحت پوشش این تعمیرات قرار گرفته اند که تنها در سال گذشته این تعمیرات بیش از 10 هزار دانش آموز را شامل شده است.

وی ادامه داد : بهسازی مدارس شهرستان قائمشهردر قالب طرح هجرت 3 ، با مشارکت 400 دانش آموز بسیجی این شهر در تابستان گذشته و در 29 واحد آموزشی صورت گرفته است .