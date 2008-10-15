60 هزار نابینا در کرج وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، قباد وزیری ظهر امروز در مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در مرکز جامع توانبخشی شهدا کرج در جمع نابینایان اظهار داشت: تشکل جامعه نابینایان کرج با توان، اراده و پشتکار مثال زدنی با انتخاب هیئت مدیره ای از میان خود نابینایان در حال حاضر تعداد زیادی از نابینایان را تحت پوشش دارد.

وی افزود: تعداد نابینایان کرج در حدود 60 هزار نفر است اما به دلیل نبود آمار دقیق و نیز نبود اطلاع رسانی مناسب به این افراد، در حال حاضر تنها 760 نفر از آنها تحت پوشش بهزیستی هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: نابینایان نیز همچون سایر معلولان با مشکلات زیادی مواجه هستند و باید تلاش شود مشکلات این قشر از معلولان به ویژه در زمینه های مسکن، ازدواج و آموزش حل شود و بهزیستی کرج نیز در این زمینه تمامی توان خود را به کار خواهد بست.

وزیری یادآور شد: در خصوص مسکن نابینایان به آنها وام مسکن شش میلیونی داده می شود که این رقم در گذشته چهار میلیون بوده است، همچنین در اقدامی دیگر جهت تامین مسکن نابینایان با همکاری جامعه نابینایان و حمایت هیئت دولت، سرمایه اولیه برای خرید زمین و ساخت مسکن برای آنان تامین شده است و در این راستا با چند اتحادیه ساخت و ساز مسکن نیز رایزنیهایی جهت ساخت مجتمع های مسکونی ویژه نابینایان صورت گرفته است.

مدیر بهزیستی کرج ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک با اجرای قانون کنوانسیون عصای سفید در تمامی کشورها، نافرمانی از مفاد این کنوانسیون جرم محسوب شده و با افراد متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.

در پایان این مراسم از قهرمانان و مدال آوران نابینا، پذیرفته شدگان در کنکور دانشگاه ها و نیز زوجهای جوان نابینا با اهدا هدایایی تقدیر شد.