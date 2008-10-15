به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ششمین جشنواره نمایشدرمانی جانبازان اعصاب و روان بیمارستان سعادتآباد امروز چهارشنبه 24 مهرماه با حضور دبیر جشنواره، مدیر بخش ویژه جشنواره و مسئول تیم تخصصی بیمارستان سعادتآباد در سالن شماره دو تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.
مجید امرایی دبیر جشنواره با اشاره به آغاز جشنواره ششم از 27 مهرماه گفت: این جشنواره تا اول آبان به کار خود ادامه میدهد. مراسم افتتاحیه به مناسبت سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران به صورت نمادین با اهدای 30 شاخه گل لاله توسط 30 جانباز بیمارستان به شهروندان تهرانی آغاز میشود.
وی افزود: جشنواره امسال دارای چهار بخش تخصصی، نشست، بخش آزاد و بخش ویژه سیامین سالگرد پیروزی انقلاب است. در بخش نمایشدرمانی 9 نمایش و در بخش آزاد چهار نمایش و دو کارگاه محیطی توسط بهرام ریحانی و علیرضا دهقانی اجرا میشود. در بخش نشست نیز پنج نشست تخصصی خواهیم داشت و حامد زارعان و آرمیتا نویین نیز دو نمایش اجرا میکنند.
امرایی درباره سایر برنامهها گفت: امسال کتابچه جشنواره حاوی اطلاعات شش دوره گذشته و چند مقاله تخصصی در حوزه ترجمه و تألیف توسط کانون نمایشدرمانی ایران به چاپ میرسد. یک برنامه ما بعد از جشنواره راهاندازی بخش نمایشدرمانی کودک و نوجوان است و در اختتامیه از عزتالله انتظامی و آقای مجد دو چهره تئاتر و روانشناسی تقدیر میشود.
دبیر جشنواره نمایشدرمانی ادامه داد: روزانه سه اجرای نمایشدرمانی و دو اجرا در بخش آزاد و ویژه جشنواره خواهیم داشت. دو کارگاه محیطی نیز در فضای باز تئاتر شهر اجرا میشود. همچنین این دو کارگاه بعد از اجرا در تئاتر شهر و بیمارستان سعادتآباد در فرهنگسرای اندیشه نیز اجرا خواهند شد.
کارشناس نمایشدرمانی بیمارستان سعادتآباد خاطرنشان کرد: جشنواره نمایشدرمانی در تلاش است به یادگاران هشت سال دفاع مقدس برای بازسازی و ترمیم نارساییهای روحی و روانی خود کمک کند. متأسفانه کمتر به حوزه پژوهش در زمینه دفاع مقدس پرداخته شده و اهل تئاتر باید به کمک فعالان عرصه علوم روانکاوی بپردازند.
وی درباره تاسیس سالن تخصصی نمایشدرمانی در فضای جدید بیمارستان اعصاب و روان سعادتآباد گفت: قرار بود سالنی مستقل به نام نمایشدرمانی ایران احداث شود که در برنامهریزیهای داخلی متأسفانه منتفی و ساختمان جدید بیمارستان در فضای مورد نظر احداث شد. بیمارستان نیز افتتاح شده، ولی هنوز نمیدانیم سالنی به ما اختصاص داده میشود یا نه.
سپس سیداحمد واعظی مسئول تیم تخصصی بیمارستان جانبازان اعصاب و روان سعادتآباد درباره شیوه هنردرمانی گفت: در این گونه خدمات از جمله هنردرمانی به مردم آگاهی لازم جهت استفاده از ذخائر عقلی داده میشود. به نوعی هنردرمانی ابزاری برای کشف اینگونه تواناییها در افراد معلول و جانباز برای تبدیل تواناییهای بالقوه به بالفعل است.
وی درباره تأثیر نمایشدرمانی روی جانبازان اعصاب و روان گفت: برنامههایی که آقای امرایی با جانبازان انجام میدهد بسیار تأثیرگذار است. من بارها شاهد بودهام جانبازان نقشهای خود را در زندگی روزمره بروز میدهند. البته رسیدن به نتایج بالاتر نیازمند استمرار و سازماندهی اینگونه برنامهها و گسترش آنها در سطح کشور است.
وحید لک مدیر بخش سیامین سال پیروزی انقلاب اسلامی ششمین جشنواره نمایشدرمانی نیز در ادامه این نشست گفت: بخش ویژه جشنواره با استفاده از گونه نمایش خیابانی برگزار میشود. ابتدا 50 اثر متقاضی حضور در این بخش بودند که بعد از بازبینیها 15 اثر به جشنواره راه یافتند که شامل گروههایی از 13 استان در قالب 15 شهر هستند.
وی افزود: حامیان گروهها مراکز بهزیستی، ادارات ارشاد و حوزه هنری استانها هستند. گروهها اجرای خود را ساعت 11 در شهرهای خود شروع میکنند. بعد از پایان جشنواره از طریق مشاهده لوح فشرده اجراها از آثار برگزیده تقدیر میشود و اثر برتر این بخش در کنار اثر برگزیده بخش کارگاهی به بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر راه خواهد یافت.
ششمین جشنواره نمایشدرمانی جانبازان بیمارستان اعصاب و روان سعادتآباد با حمایت اداره کل فرهنگی بنیاد شهید، اداره کل هنرهای نمایشی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، کانون نمایشدرمانی ایران، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، اداره کل توانبخشی و بازتوانی بنیاد شهید و بیمارستان سعادتآباد از 27 مهر تا اول آبان در تهران و 13 استان برگزار میشود.
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