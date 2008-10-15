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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۵

با تاکید نماینده AFC ؛

هیچ دوربینی وارد ورزشگاه نشده است / واحد سیار سیما باید بیرون برود

هیچ دوربینی وارد ورزشگاه نشده است / واحد سیار سیما باید بیرون برود

نماینده و ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا در بازی ایران - کره شمالی هنوز اجازه ورود دوربین های تلویزیونی را به ورزشگاه آزادی نداده و حتی تاکید کرده است باید خودرو واحد سیار سیما نیز از این ورزشگاه خارج شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل عدم انعقاد قرارداد بین صدا وسیما جمهوری اسلامی ایران و شرکت WSG به عنوان اسپانسر انحصاری راند چهارم مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010، دیدارایران و کره شمالی پخش مستقیم نخواهد داشت و هیچ تصویربرداری حق ورود با دوربین به ورزشگاه آزادی را ندارد.

در همین راستا "حاج شنکر کمرالدین" ناظرمالزیایی بازی ایران - کره شمالی امروز در ورزشگاه آزادی حضور یافته و از ورود دوربین های تلویزیونی به این ورزشگاه ممانعت به عمل آورده است. او حتی تاکید کرده که خودروی واحد سیار سیما نیز باید از ورزشگاه آزادی خارج شود. این خودرو همیشه در فاصله چند ساعت به آغاز مسابقات فوتبال وارد ورزشگاه آزادی می شود.

کد مطلب 765736

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