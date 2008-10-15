هیچ دوربینی وارد ورزشگاه نشده است / واحد سیار سیما باید بیرون برود

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل عدم انعقاد قرارداد بین صدا وسیما جمهوری اسلامی ایران و شرکت WSG به عنوان اسپانسر انحصاری راند چهارم مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010، دیدارایران و کره شمالی پخش مستقیم نخواهد داشت و هیچ تصویربرداری حق ورود با دوربین به ورزشگاه آزادی را ندارد.

در همین راستا "حاج شنکر کمرالدین" ناظرمالزیایی بازی ایران - کره شمالی امروز در ورزشگاه آزادی حضور یافته و از ورود دوربین های تلویزیونی به این ورزشگاه ممانعت به عمل آورده است. او حتی تاکید کرده که خودروی واحد سیار سیما نیز باید از ورزشگاه آزادی خارج شود. این خودرو همیشه در فاصله چند ساعت به آغاز مسابقات فوتبال وارد ورزشگاه آزادی می شود.