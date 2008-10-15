ابداع گوشی تلفن مخصوص نابینایان

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مخترع ژاپنی تلفن قابل حملی را طراحی و تولید کرده است که مناسب استفاده افرادی است که دچار اختلالات بینایی و یا حتی کوری مطلق هستند.

به منظور تسهیل در استفاده تمامی کلیدهای موجود در صفحه کلید با یکدیگر تفاوت داشته و تفاوت آنها در حدی است که تنها با لمس می توان پی به اختلاف ظاهر آنها برد. این در حالی است که این کلیدها برای حفظ آزادی حرکات انگشت بر روی دکمه ها یکنواختی و هماهنگی بصری خود را حفظ کرده است.

همچنین برای افزایش کنش متقابل میان کاربر و تلفن، SENS حسگرهای لمسی و کلیدهای مکانیکی را با یکدیگر آمیخته و هنگام مکالمه فرد می تواند از پاسخگوی صوتی استفاده کند. این به آن معنی است که زمانیکه کاربر کلیدی را لمس می کند، دستگاه اعلام می کند که کدام کلید لمس شده است و به منظور کنترل صوت پخش شده توسط دستگاه کاربر می تواند با استفاده از هد ست مجهز به سیستم بلوتوث، شخصا صدای مربوط به نوع کلیدها را بشنود.

با ترکیب حسگرهای لمسی و ورودی های مکانیکی بر روی یک تک کلید این دستگاه قابلیت استفاده از نرم افزار را نیز خواهد یافت. برای مثال دوبار ضربه زدن بر روی یک تک کلید، عملی مشابه دابل کلیک در رایانه، دستگاه را در وضعیت های مختلف نرم افزاری قرار می دهد. این در حالی است که گزینه هایی مانند نرم افزار دفتر تلفن، ارسال پیام کوتاه و اتصال به اینترنت می توانند به هر یک از کلیدها متصل شده و کاربر به راحتی آنها را مورد استفاده قرار دهند.

همچنین این دستگاه به منظور استفاده افرادی که درصدی پایین از بینایی را داشته و قابلیت حس کردن نور را دارند، دارای سیستم پخش نورهای رنگارنگ بوده تا کاربر بتواند با استفاده از ابزار اولیه بصری به راحتی از این دستگاه استفاده کند. این سیستم نورپردازی گزینه هایی مانند میزان شارژ، تماس و پیام های دریافت شده را نشان می دهد.

بر اساس گزارش گیزمگ، ابداع این دستگاه که به منظور کمک به افراد نابینا طراحی و ساخته شده است سومین جایزه مسابقات طراحی و تکنولوژی دانشگاه "Loughborough " را در سال 2008 به خود اختصاص داده است.