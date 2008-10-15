چهارمین دوره لیگ شمشیربازی جمعه آغاز می شود/ انصراف قهرمان سه دوره لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ شمشیربازی باشگاههای کشور در سال جاری با حضور هشت تیم به صورت رفت و برگشت برگزار می شود که طی آن هر هفته از رقابتها به میزبانی یکی از باشگاهها و به صورت متمرکز پیگیری خواهد شد.

این دیدارها با حضور تیم های پرسپولیس، فولاد ماهان، سانای ارومیه، صنعت نفت آبادان، پایانه ارومیه، آکادمی تبریز، خانه شمشیربازی گیلان، نقش جهان اصفهان و در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره برگزار خواهد شد.

هفته نخست این رقابتها روز جمعه 26 مهرماه در سالن شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار می شود . برنامه این رقابتها از این قرار است :

* پرسپولیس - فولاد ماهان سپاهان اصفهان

* سانای ارومیه - صنعت نفت آبادان

* پایانه ارومیه - آکادمی تبریز

* خانه شمشیربازی گیلان - نقش جهان اصفهان

تیم های پرسپولیس، ساینای ارومیه و فولاد ماهان سپاهان اصفهان تیم های جدید راه یافته به لیگ سال 87 هستند. هرچند فدراسیون شمشیربازی پیگیری فراوانی را برای حضور مجدد تیم پیکان قهرمان سه دوره گذشته لیگ شمشیربازی کشور به این رقابتها انجام داد اما در نهایت با نظر مخالف مسئولین این باشگاه شاهند انصراف تیم پیکان از این دیدارها بودیم.

از بین تیم های شرکت کننده در لیگ شمشیربازی کشور تیم پرسپولیس در آخرین روزهای تعیین شده حضور خود را در این رقابتها قطعی کرد. بنا به درخواست این تیم مسابقه هفته اول این تیم برابر تیم فولاد ماهان با یک هفته تعویق درهفته دوم رقابتهای لیگ برگزار می شود. در این هفته قدرت رضایی، مجتبی سرشوق، سپهر رستگار و علی قریشی قضاوت رقابتها را برعهده دارند.