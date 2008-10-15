دانشگاهها بهترین پایگاه برای گفتگوی تمدنها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جرج سامپایو امروز در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سخنانی با تاکید بر توسعه نظرهای علمی و ارتباطات استادان و دانشجویان دانشگاههای جهان، اظهار امیدواری کرد: ایجاد این چنین فرصتهایی در محیطهای دانشگاهی به عنوان پایگاههای علمی جهان، موجب حل مشکلات جوانان، آینده بهتر و همزیستی مسالمت آمیز میان ملتها علی رغم پیشینه تاریخی و تمدن و مذهب های متفاوت شود.

رئیس جمهور سابق پرتغال با تاکید بر اینکه در زمان کنونی به صلح جهانی نیاز داریم ، گفت: باید به مسائلی که ما را به گفتگوی تمدنها نزدیک می کند، توجه کنیم.

دکتر عبدالله جاسبی نیز در این دیدار به تشریح دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی و امکانات آن پرداخته و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان دارای بیش از 2 میلیون و 500 هزار فارغ التحصیل و یک میلیون و 300 هزار دانشجو است.

وی ادامه داد: محیط دانشگاه و دانشجویان، فضای مناسبی برای تبادل نظر و تفکرعلمی و استفاده از تجربیات است به طوری که علاوه بر تفاهم و همکاری متقابل به معرفی روابط بین ادیان، تمدنها ، فرهیختگان و اندیشمندان می پردازد.

هیئت عالی رتبه دیپلماتیک پرتغال پس از بازدید از امکانات آزمایشگاهی و تحقیقات واحدعلوم و تحقیقات در جمع دانشجویان حضور یافتند و جرج سامپایو به سخنرانی و پرسش و پاسخ با دانشجویان در زمینه ائتلاف بین تمدنها، حل مشکلات جوانان و صلح جهانی پرداخت.

در این دیدار دکتر محمود محمدی سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه آزاد، ژوزه فرناندو موریراداکنیا سفیر کشور پرتغال در ایران، کنوت اوتسبی رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران، سلیم کاراعثمان اوغلی سفیر ترکیه در تهران، آمبرو حیوماننتی رئیس سازمان بهداشت جهانی در تهران حضور داشتند.