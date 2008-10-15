تعداد نابینایان تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر حسن منفرد ظهر امروز در همایش روز جهانی عصای سفید افزود: با وجود برابری آمار ناشنوایان و نابینایان، تعداد روشندلان تحت پوشش یک سوم ناشنوایان است.

وی با تاکید به تصویب حقوق جامع حمایت از معلولین اظهار داشت: ارائه این ساز و کار موثر از سوی دولت نهم برای حضور معلولین و تامین عدالت اجتماعی امری لازم بوده و سال گذشته 176 میلیارد تومان توسط هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی برای ارائه خدمات به معلولین اعطا شد.

وی با اظهار ناراحتی از به تاخیر افتادن ارائه خدمات به برخی از معلولین در سالهای پیشین تصریح کرد: از زمان آغاز دولت نهم سعی در بهره مندی تعداد کثیری از معلولین در دریافت خدمات شده است و حمایت های مستمر منجر به تحت پوشش قرار گرفتن 800 نفر در سال اخیر شد.

منفرد همچنین در خصوص حمایت های انجام شده اذعان داشت: در سال گذشته برخی از توانخواهان از کمک هزینه ساخت مسکن به مبلغ 4 میلیون تومان به صورت بلاعوض بهره مند شده و امسال نیز هر فرد معلول با توجه به شرایط 32 تا 60 هزار تومان ماهانه حمایت مالی دریافت می شوند.

این مقام مسئول افزود: از خدمات جدید انجام شده در خصوص معلولیت، خدمت در حوزه توانبخشی، ویزیت در منزل برای سالمندان و بیماران روانی و گسترش مراکز روزانه توسط بخش خصوصی است.

وی در مورد صدور گواهینامه برای ناشنوایان دارای شرایط افزود: با پیگیری بهزیستی و تشکل های غیر دولتی تعدادی از ناشنوایان به حقوق اجتماعی خود بسنده و دارای گواهینامه شدند.