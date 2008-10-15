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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۸

تعداد نابینایان تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی ناچیز است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون سازمان بهزیستی خراسان رضوی گفت: به علت عدم آگاهی از خدمات توانبخشی بهزیستی، تعداد نابینایان تحت پوشش نسبت به سایر معلولیتها کمتر است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر حسن منفرد ظهر امروز در همایش روز جهانی عصای سفید افزود: با وجود برابری آمار ناشنوایان و نابینایان، تعداد روشندلان تحت پوشش یک سوم ناشنوایان است.

وی با تاکید به تصویب حقوق جامع حمایت از معلولین اظهار داشت: ارائه این ساز و کار موثر از سوی دولت نهم برای حضور معلولین و تامین عدالت اجتماعی امری لازم بوده و سال گذشته 176 میلیارد تومان توسط هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی برای ارائه خدمات به معلولین اعطا شد.

وی با اظهار ناراحتی از به تاخیر افتادن ارائه خدمات به برخی از معلولین در سالهای پیشین تصریح کرد: از زمان آغاز دولت نهم سعی در بهره مندی تعداد کثیری از معلولین در دریافت خدمات شده است و حمایت های مستمر منجر به تحت پوشش قرار گرفتن 800 نفر در سال اخیر شد.

منفرد همچنین در خصوص حمایت های انجام شده اذعان داشت: در سال گذشته برخی از توانخواهان از کمک هزینه ساخت مسکن به مبلغ 4 میلیون تومان به صورت بلاعوض بهره مند شده و امسال نیز هر فرد معلول با توجه به شرایط 32 تا 60 هزار تومان ماهانه حمایت مالی دریافت می شوند.

این مقام مسئول افزود: از خدمات جدید انجام شده در خصوص معلولیت، خدمت در حوزه توانبخشی، ویزیت در منزل برای سالمندان و بیماران روانی و گسترش مراکز روزانه توسط بخش خصوصی است.

وی در مورد صدور گواهینامه برای ناشنوایان دارای شرایط افزود: با پیگیری بهزیستی و تشکل های غیر دولتی تعدادی از ناشنوایان به حقوق اجتماعی خود بسنده و دارای گواهینامه شدند.

کد مطلب 765753

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