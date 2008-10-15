موتورسیکلتها اجازه ورود به کوچه های مدارس کرج را ندارند

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به منظور جلوگیری از ایجاد خطرات احتمالی برای دانش آموزان دختر از سوی متورسیکلت سواران از ابتدای شروع سال تحصیلی جدید، عدم ورود موتورسیلکت سواران در ساعت های رفت و آمد دانش آموزان در ستاد مهر تصویب شد.

این مسئول افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است از تردد موتورسیلکت سواران به داخل خیابان های مدارس دخترانه جلوگیری کنند و در صورت مشاهده تخلف از این امر با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی همچنین در خصوص سرویس های مدارس نیز یادآور شد: هر سرویس مدرسه باید آرم ویژه سازمان تاکسیرانی را نصب کند و با دریافت شهریه مصوب، هرتاکسی سواری، چهارنفر و هر ون به اندازه صندلی های خود، دانش آموز جابجا کند.

افضلی ادامه داد: اولیا و مسئولان مدارس در صورت بروز هر گونه تخلف از سوی تاکسی های سرویس مدارس می توانند با تماس با شماره 4438506 به طور مستقیم، با فرمانداری کرج را در جریان امر قرار دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: اتوبوسها و تاکسیهای سرویس ون موظف هستند به طور حتم نیروی کمکی داشته باشند.