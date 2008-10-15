توسعه کتابخانه روشندلان در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سید کمالالدین مدنی ظهر امروز در آیینی که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در تالار نخجوانی کتابخانه مرکزی تبریز ترتیب یافته بود، گفت: این واحد در سال 84 فعالیت خود راه در را تحصیل کمالات معنوی، علمی، فرهنگی روشندلان آغاز کرد و اکنون با همکاری نابینایان عزیز و اعضای افتخار خود آنها اداره میشود.
به گفته مدنی اعضای بخش روشندلان به بیش از 90 نفر رسیده و از این تعداد 50 عضو از قشر فرهیخته هستند .
وی خاطرنشان کرد: واحد روشندلان توانسته است بیش از 11 هزار عنوان کتاب و سی دی گویا تولید کند و نیز در مقالات علمی توفیقاتی را کسب نماید و از فعالیتهای دیگر این واحد ایجاد کتابخانه نابینایان شهرستان مراغه است.
وی در بخش دیگر سخنان خود، کتابخانه مرکزی تبریز را بهعلت دارا بودن منابع غنی مکتوب و غیرمکتوب و نیز در اختیار داشتن هشت هزار عضو جزء معروفترین کتابخانههای کشور برشمرد و افزود: کتابخانه مرکزی کلانشهر تبریز از بخشهای متعددی چون بخش مرجع (شامل 20 هزار نسخه کتاب)، مجموعه اهداگران (شامل 40 هزار نسخه کتاب)، بخش نسخ خطی (شامل بیش از 8 هزار نسخه کتاب)، بخش نشریات ادواری (شامل 70 هزار نسخه نشریه و 2 هزار و 90 عنوان نشریه از دوران قاجار تا کنون) و نیز واحد عکاسی و نمایهسازی، اطلس و نقشهها و بخشهای انفورماتیک،مخازن اصلی کتاب (شامل 150 هزار نسخه کتاب در دهها زبان) و بخش روشندلان تشکیل یافته است.
در ادامه این مراسم ، احمد احمدی منش مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه ما باید از روز جهانی عصای سفید عبرت بگیریم، گفت: ما بهخاطر عادت و روزمرگی بسیاری از مسائل از جمله نابینایان عزیز را فراموش کرده و نادیده می گیریم.
وی گفت: با وجود توجه مسئولان به قشر روشندل باز حق و حقوق روشندلان آنطور که باید و شاید ادا نمیشود، زیرا در تقسیمبندی امکانات کشوری در حق روشندلان اجحاف شده و میشود.
حسین معتمدنیا، مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی نیز در این آیین، یکی از فعالیتهای سازمان بهزیستی را رسیدگی به امور معلولین و نابینایان ذکر کرد و افزود: افرادی از روشندلان در سازمان هستند که از درایت و هوش سرشاری برخوردارند درحالیکه در افراد سالم اینگونه نیست.
وی ادامه داد: سازمان بهزیستی استان با دفاتر و سایر سازمانهای مرتبط گامهای مثبتی در خصوص مناسبسازی فضای شهر برای روشندلان برداشتهاست تا در حق این قشر ظلمی نشود.
معتمدنیا خاطرنشان کرد: با دفاع از حقوق روشندلان توانستیم بخشی از بودجه استان را برای سازمان بهزیستی و سایر سازمانهای مرتبط اختصاص دهیم تا بتوانیم فضاهای مناسبی را در مبلمان شهری برای روشندلان تدارک ببینیم و برای اینکار با شهرداری ارتباط نزدیکی داریم تا در امر متروی تبریز جایگاههایی را برای عبور و مرور این عزیزان در نظر گرفته شود.
در پایان آیین بزرگداشت روز جهانی عصای سفید از تعدادی از فعالان روشندل در بخش روشندلان کتابخانه مرکزی تبریز تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
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