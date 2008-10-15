فعالیتهای نظارتی و استاندارد سازی در آذربایجان غربی تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، غلامرضا امینی ظهر امروز در آیین اعطای نشان استاندارد به واحد تولیدی در بوکان افزود: هم اکنون شرکت های بازرسی کیفیت واستاندارد در شهرهای استان توسط بخش خصوصی ایجاد وفعال شده اند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ‪ ۴۷۵‬واحد تولیدی و خدماتی مشمول استاندارد اجباری در استان وجود دارد، اضافه کرد: در این راستا برای واحدهای تولید و خدماتی ‪ ۶۱۹‬نوع پروانه کاربرد علامت استاندارد دراستان صادر شده است.

این مسئول با بیان اینکه این میزان در مقایسه با سال گذشته 47 درصد رشد نشان می دهد خاطرنشان کرد: از این میزان ‪ ۵۰‬پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی و اجباری در طول سال جاری برای واحدهای تولیدی و خدماتی صادر شده است.

امینی با اعلام اینکه هم اکنون در استان یک هزار و200 واحد تولیدی، صنعتی وخدماتی مشغول فعالیت هستند بیان داشت: استفاده مردم از کالاهای استاندارد باعث می‌شود در صورت بروز هرگونه اشکال و خسارتی، سازمان استاندارد بتواند از حقوق آنان دفاع و آن را پیگیری نماید.

در ادامه این مراسم به شش واحد نمونه تولیدی و خدماتی جنوب آذربایجان غربی نشان استاندارد اعطا شد.