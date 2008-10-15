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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۸

فعالیتهای نظارتی و استاندارد سازی در آذربایجان غربی تشدید می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی گفت: از سال آینده فعالیتهای نظارتی و استاندارد سازی در بخشهای مختلف اقتصادی استان تشدید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، غلامرضا امینی ظهر امروز در آیین اعطای نشان استاندارد به واحد تولیدی در بوکان افزود: هم اکنون شرکت های بازرسی کیفیت واستاندارد در شهرهای استان توسط بخش خصوصی ایجاد وفعال شده اند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ‪ ۴۷۵‬واحد تولیدی و خدماتی مشمول استاندارد اجباری در استان وجود دارد، اضافه کرد: در این راستا برای واحدهای تولید و خدماتی ‪ ۶۱۹‬نوع پروانه کاربرد علامت استاندارد دراستان صادر شده است.

این مسئول با بیان اینکه این میزان در مقایسه با سال گذشته 47 درصد رشد نشان می دهد خاطرنشان کرد: از این میزان ‪ ۵۰‬پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی و اجباری در طول سال جاری برای واحدهای تولیدی و خدماتی صادر شده است.

امینی با اعلام اینکه هم  اکنون در استان یک هزار و200 واحد تولیدی، صنعتی وخدماتی مشغول فعالیت هستند بیان داشت: استفاده مردم از کالاهای استاندارد باعث می‌شود در صورت بروز هرگونه اشکال و خسارتی، سازمان استاندارد بتواند از حقوق آنان دفاع و آن را پیگیری نماید.

در ادامه این مراسم به شش واحد نمونه تولیدی و خدماتی جنوب آذربایجان غربی نشان استاندارد اعطا شد.

کد مطلب 765769

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