مکتب شیراز ناشناخته مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مسعود ناصری ظهر امروز در نشستی که با هدف تببین برنامه های کنگره مکتب شیراز برگزار شد، افزود: متاسفانه طی مدت اخیر در زمینه مکتب شیراز به خصوص دستاوردهای سده های هفتم، هشتم و نهم کار زیادی انجام نشده است.

وی همچنین تصریح کرد: کارها و فعالیتهای فرهنگستان هنر در زمینه ادب، هنر و اندیشه محوریت داشته که پرداختن به مسائل مربوط به حوزه و مکاتب اندیشه هنری مانند مکتب شیراز از جمله این زمینه ها به شمار می رود.

در ادامه این نشست نماینده دانشگاه شیراز در کنگره مکتب شیراز و رئیس همایش حکمت و عرفان این کنگره نیز، هدف از برگزاری کنگره مذکور را در روزهای 16و 17 آذر ماه سال جاری در شیراز، بررسی مکتب شیراز در سده های هفتم، هشتم ، نهم و اوایل قرن دهم دانست که در آن زمان شیراز به دارالعلم اشتهار داشته است.

قاسم کاکایی افزود: این کنگره به لحاظ وسعت و کمیت بزرگترین کنگره شیراز است که در آن 40میهمان خارجی از کشورهای آمریکا، کشورهای عربی وآسیای میانه شرکت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه همچنین برای این کنگره 120اندیشمند داخلی در تهران و 120نفر نیز در شیراز مقاله های خود را پیرامون مکتب شیراز ارائه می کنند، افزود: این کنگره در روزهای 13و 14 آذرماه امسال نیز در تهران برگزار خواهد شد و دارای هشت موضوع، حکمت، ادبیات و زبان شناسی، نگارگری، عرفان، معماری، خوشنویسی، هنرهای صناعی، موسیقی و نسخه های خطی است.