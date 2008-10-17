سه انجمن نابینایان در استان سمنان فعال است

آزیتا شریعت پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: 200 نفر در سه انجمن نابینایان عضویت دارند که این سازمان قصد دارد امور اجرایی را به انجمن ها واگذار کرده و نظارت بر فعالیت انجمنها داشته باشد.

وی با اشاره به اجرای بیمه تکمیلی برای معلولان در کشور گفت: پنج هزار معلول در استان تحت پوشش این بیمه هستند که 33 درصد نابینایان تحت پوشش این بیمه هستند.

آزیتا شریعت پناهی به پرداخت شهریه 24 دانشجو کم بینا و نابینای استان تا سقف 500 هزار تومان در هر ترم اشاره کرد و گفت: تامین و اعطای وسایل کمک توانبخشی شامل ساعت گویا و بریل، عصا، کاست، رایانه گویا و تایپ بریل را از دیگر حمایتهای بهزیستی از نابینایان و کم بینایان است.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان سمنان همچنین از حمایت 60 دانش آموز کم بینا و نابینا خبر داد و گفت: به کارفرمایان نابینایان حق بیمه پرداخت می شود و به ازای نابینایان به کار گمارده شده وام به کارفرمایان تعلق می گیرد.

به گفته وی‏ راه اندازی مرکز خانواده و کودک نابینا به شرط داشتن متقاضی و راه اندازی کارگاه حمایتی و تولیدی در استان از مهمترین برنامه های سازمان بهزیستی استان است.