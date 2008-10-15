مدارس ناچار به استفاده از بخاریهای چکه ای هستند

علیرضا علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وسایل گرمایشی و سرمایشی که در اختیار مدارس قرار می گیرد هر کدام محدودیتها و مزایایی دارند افزود: در سال گذشته سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی بخاریهای لیزری را در اختیار آموزش و پرورش قرار داد تا جایگزین بخاریهای نفتی و چکه ای در مدارس شود تا بتوانیم خطر استفاده از این نوع بخاریها را از بین ببریم.

وی با انتقاد از اینکه نوع بخاریهای انتخاب شده از سوی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی مناسب نیست و گرمایش لازم را ندارد تصریح کرد : در بعضی از مناطق سردسیر با وجود اینکه بخاریهای جدید لیزری در اختیار مدارس قرار گرفته است مدیران و معلمان مدارس ترجیح می دهند که همچنان از بخاریهای قبلی استفاده کنند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اگر چه ما استفاده از بخاریهای نفتی و چکه ای در مدارس را ممنوع کرده ایم ولی وقتی بخاریهای بهتری در اختیار آنها قرار نگیرد از همان بخاریهای قبلی استفاده می کنند.

علی احمدی از تخصیص اعتبار برای تهیه وسایل گرمایشی و سرمایشی در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: اعتباری را از محل تملک داراییهایمان در سال گذشته و امسال در اختیار مناطق آموزش و پرورش قرار دادیم تا وسایل گرماشی و سرمایشی مناسب را تهیه کنند تا از بروز حادثه هایی مشابه حوادث سالهای گذشته جلوگیری شود.

سخنان وزیر آموزش و پرورش در حالی است که بخاریهای نفتی و چکه ای به دلیل غیر استاندارد بودن خطرات زیادی از جمله عدم کنترل حرارت و در نتیجه شعله ور شدن حریق داخل مخازن را بدنبال دارد و در سال گذشته تعدادی از دانش آموزان روستای درودزن شیراز در اثر استفاده این بخاریها دچار سوختگی شدیدی شده و تا کنون نیز موفق به درمان کامل نشده اند.