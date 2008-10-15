ارتباط میان انجمن اولیا و مدیران نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسن جمالی پیش از ظهر امروز در آیین نواختن زنگ پیوند انجمن اولیاء و مربیان در دبستان شایستگان اظهار داشت: انجمن اولیاء و مربیان در مدارس باید پلی میان اولیاء دانش آموزان و مدیران مدارس است و باید با تغییر نگرش وضعیت آن بهبود یابد.

وی افزود: امروز اولین روز هفته انجمن اولیاء و مربیان است و مدیران مدارس باید سعی در جلب مشارکت اولیاء دانش آموزان داشته باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این پیوند بعد از پیوند ازدواج مقدس ترین پیوند است و باید حفظ و گسترش یابد چون آینده دانش آموزان و آموزش و پرورش را رقم می زند.

جمالی بیان داشت: بچه ها تا سن شش سالگی تحت تربیت و آموزش خانواده هستند و پس از آن به دست معلمان و در مدارس پرورش می یابند که اولیا باید با حمایت این نهاد، در پرورش و تربیت فرزندان خود حداکثر تلاش خود را داشته باشند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه سه کرج عنوان کرد: نباید شیوه های تربیتی و آموزشی اولیا و مدارس با هم تفاوت داشته باشند بلکه باید علاوه بر هم خوانی وظایف، در اجرای وظایف نیز همدیگر را یاری کنند.

وی یادآور شد: مدارس 10 کشور جهان به عنوان برتر انتخاب شده اند و دلیل انتخاب آنها، داشتن انجمن اولیا و مربیان نمونه با میزان مشارکت بالا بود.

این مسئول متذکر شد: شعار امسال " تربیت حقوقی با گفتمان تربیتی و اخلاقی با گفتمان تربیتی و اخلاقی در خانواده" است.

جمالی تصریح کرد: همچنین امسال جشنواره تجارب برتر انجمن اولیا و مربیان در کل کشور با دو محور مشارکت اولیا و آموزش خانواده برگزار می شود.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه سه کرج اعلام کرد: آموزش قرآن کریم در پایه سوم ابتدایی از 27 مهر لغایت 14 آذرماه جاری با همکاری انجمن اولیا و مربیان اجرا می شود.

وی افزود: امید است با مشارکت والدین این انجمن به نقطه ای که در چشم انداز 20 ساله مورد هدف است، برسد و دانش آموزان امروزی نخبگان فردا باشند.

این مسئول اظهار داشت: والدین باید در انجمن به فکر خلاقیت و نوآوری باشند و ایده های نو و جدید ارائه دهند.

همچنین در این مراسم جانشین معاون راهنمایی و رانندگی کرج اظهار داشت: باید کار تحقیق و تفکر در کودکان از دوران ابتدایی آغاز تا تمامی فرهنگها در آنها نهادینه شود.

سرهنگ ابوالحسن خشکرودیان افزود: با توجه به اینکه در هفته های آغازین مهرماه قرار داریم، والدین و انجمن اولیا و مربیان باید فرهنگهای ترافیکی را به دانش آموزان آموزش دهند.

وی خاطرنشان کرد: هچنین والدین باید نظارت کافی در انتخاب رانندگان و سرویس مدارس داشته باشند و اگر احساس می کنند که راننده دارای صلاحیت نیست با مدیران در میان بگذارند و نسبت به جابه جایی آن اقدام نمایند.