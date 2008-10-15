به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده قبل از ظهر امروز در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر با اعلام این مطلب گفت: جشنهای دهه کرامت و تولد حضرت فاطمه معصومه(س) امسال باید باشکوهتر از سالهای گذشته در قم برگزار شود.
وی افزود: با قبول مسئولیت در قم خداوند توفیقی به مسئولان داده است که باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم.
احمد حاجی زاده تأکید کرد: همه مدیران استان باید کمک کنند تا جشنهای دهه کرامت با شکوه هرچه تمامتر در قم برگزار شود.
وی از برگزاری جشن در داخل و خارج ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی استان خبر داد و تصریح کرد: در این دهه که از نهم آبان ماه سال جاری شروع میشود تمام شهر آذین بندی و چراغانی شده و برنامههای متنوع فرهنگی ورزشی و همچنین مسابقات متعدد فرهنگی برگزار میشود.
وی همچنین از اصناف و کسبه قم نیز درخواست نمود تا نسبت به چراغانی و آذین بندی بازارها، معابر، خیابانها و محل کسب خود اقدام کنند.
در این جلسه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز طی سخنانی گفت: همزمان با برگزاری باشکوه دهه کرامت در قم مراسم باشکوهی در شهرستان ساوه به میمنت سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به آن شهر برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری قم از برگزاری جشنهای دهه کرامت (اول تا دهم ذیالقعده) در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده قبل از ظهر امروز در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر با اعلام این مطلب گفت: جشنهای دهه کرامت و تولد حضرت فاطمه معصومه(س) امسال باید باشکوهتر از سالهای گذشته در قم برگزار شود.
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