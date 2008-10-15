به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی‌زاده قبل از ظهر امروز در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر با اعلام این مطلب گفت: جشن‌های دهه ‏کرامت و تولد حضرت فاطمه معصومه(س) امسال باید باشکوهتر از سال‌های گذشته در قم برگزار شود. ‏



وی افزود: با قبول مسئولیت در قم خداوند توفیقی به مسئولان داده است که باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم.‏



احمد حاجی زاده تأکید کرد: همه مدیران استان باید کمک کنند تا جشن‌های دهه کرامت با شکوه هرچه تمام‌تر در قم برگزار شود. ‏



وی از برگزاری جشن در داخل و خارج ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی استان خبر داد و تصریح کرد: در این دهه که از نهم آبان ماه سال ‏جاری شروع می‌شود تمام شهر آذین بندی و چراغانی شده و برنامه‌های متنوع فرهنگی ورزشی و همچنین مسابقات متعدد فرهنگی برگزار ‏می‌شود. ‏



وی همچنین از اصناف و کسبه قم نیز درخواست نمود تا نسبت به چراغانی و آذین بندی بازارها، معابر، خیابانها و محل کسب خود اقدام کنند. ‏



در این جلسه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز طی سخنانی گفت: همزمان با برگزاری باشکوه دهه کرامت در قم مراسم باشکوهی ‏در شهرستان ساوه به میمنت سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به آن شهر برگزار می‌شود. ‏

