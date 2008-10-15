ناآگاهی پزشکان از توانمندیهای درمانی مهمترین چالش طب سنتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر مهدی طالب که به مناسبت برپایی کنگره بین المللی طب سنتی و مکمل که 7 تا 10 آبان ماه امسال در شهر ساری برپا می شود ، سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: ناآگاهی پزشکان از طب سنتی و مکمل سبب شده که آنان در برابر این رشته جبهه گیری کنند که مهمترین دلیل این امر نداشتن شناخت از رشته طب سنتی و فواید و مزایای آن است.

وی با ابراز تاسف ازاینکه عملکردهای شیادانه برخی افراد که هم اینک در زمینه طب سنتی به شیوه غیرعلمی به فعالیت مشغولند از علل عمده این بی اعتمادی است ، تصریح کرد: تجربه نشان داده ، وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت کشور می تواند با آموزش پزشکان نسبت به اشاعه صحیح این رشته اقدام کرده و به معرفی توانمندیهای طب سنتی به جامعه بپردازد.

طالب اظهار داشت: کشورهای هند، چین و پاکستان نیز توانسته اند با قانونمند کردن این رشته از دستاوردهای آن برای نظام سلامت بهره گیرند.

وی اضافه کرد: این امکان وجود دارد تا با به کارگیری روشهای درمانی طب سنتی در جای خود هزینه های درمان بیماریها را به ویژه بیماریهای مزمن که هزینه بسیار سنگینی بر نظام سلامت کشور تحمیل می کنند، کاهش چشمگیری داد.

عضو هیئت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، طب سنتی را طبی توانا به منظور رفع معضلات موجود نظام سلامت کشور برشمرد.

وی با اشاره به برپایی کنگره بین المللی طب سنتی و مکمل تصریح کرد: طرح مباحث نوین طب سنتی ، ارایه پژوهشهای جدید این رشته در کنار چالشهای طب سنتی و مدرن و بررسی راهکارهای همکاری مشترک بین دو مکتب طب سنتی و مکمل و طب رایج در کشور از جمله اهداف برپایی این کنگره به شمار می رود.

گفتنی است، کنگره بین المللی طب سنتی و مکمل از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با همکاری سازمانهای بین المللی و ملی از جمله سازمان بهداشت جهانی ( WHO) با حضور بیش از 450 نفر از استادان برجسته داخلی و خارجی از کشورهای آمریکا، پاکستان، مالزی، امارات، بنگلادش و ... 7 تا 10 آبان ماه امسال در شهر ساری برگزار می شود.