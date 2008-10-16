یک هزار باب فضای ورزشی در روستاهای کشور در دست اجراست

غلامرضا جعفری در حاشیه برگزاری دومین جشنواره ورزش های ساحلی روستایی و عشایری کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: از سه سال گذشته در کشور با اجرای طرح ضربتی توسعه فضاهای ورزش روستایی، احداث بیش از یک هزار باب فضای ورزشی در روستاهای کشور آغاز شده که تا کنون 500 باب از آنها به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: این اماکن ورزشی در روستاهای بالای یک هزار نفر احداث شده که برای اجرای هر طرح 400 میلیون ریال هزینه شده است.

جعفری با بیان اینکه در سه سال اخیر در ایجاد فضاهای فیزیکی در روستاهای کشور اقدامات چشگیری انجام شده است، خاطرنشان کرد: این میزان از یک دهم مترمربع به سه دهم مترمربع افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه 63 هزار روستا در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: از این تعداد 92 درصد طبق بررسیهای سال 1384 فاقد فضای ورزشی بودند که میزان روستاهای برخوردار در سالهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است.



جعفری در ادامه اقدامات ورزشی انجام شده در مناطق روستایی استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: آذربایجان غربی جزو استانهایی است که فعالیتهای خوبی برای توسعه ورزش روستایی در آن انجام گرفته و فعالیتهای استانداری آذربایجان غربی در این راستا قابل تقدیر است.

