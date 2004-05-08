نقاشي هاي گرهارد ريشتر در ايران به نمايش گذاشته مي شود

به گزارش خبرنگارتجسمي "مهر" موزه هنرهاي معاصر تهران ، نمايشگاه نقاشي هاي گرهارد ريشتر كه در بر گيرنده 26 اثر از دوره هاي مختلف كاري اين هنرمند است را از 22 ارديبهشت تا 12 تير ماه در تهران برپا مي كند .

نقاشي هايي كه در اين نمايشگاه به نمايش در مي آيد شامل تابلو هاي نقاشي شكل گرا ، انتزاعي ، و همچنين آثار چاپ افست و سيبا كروم اين هنرمند است .

گرهارد ريشتر متولد 1932 آلمان و از هنرمندان به نام جهان است . وي بين سالهاي 1949 تا 1952 به عنوان مجري طرح هاي تبليغاتي و نقاش صحنه هاي تئاتر مشغول به كار شد . وي بين سالهاي 1951 تا 1956 به مطالعه هنرهاي زيبا در آكادمي هنر درسدن پرداخت . اين هنرمند در سال 1969 طي ماههاي مي تا ژوئن در نمايشگاهي با عنوان 9هنرمند جوان شركت كرد . با اين وجود مهمترين نمايشگاه وي درامريكا در سال 1987 برپا شد كه مروري از آثار وي بود .

منتقدان هنري غالبا معتقد اند ، گرهارد ريشتر يك " نقاش مفهومي " است كه نقاشي هايش فرازهايي از اعتقاداتش دررابطه با نقاشي را بيان مي كند. وي خودش در اين رابطه مي گويد : " عدم كفايت درپيوند با آنچه از نقاشي انتظار مي رود ، عدم كفايت ساخت تصورات و "تجربه گري نقدي" آن است .

اهميت ريشتر از نظر هنري براي ساختار زدايي از سنت نقاشي است . وي در سراسر دنيا به عنوان موثر ترين نقاش معاصر شناخته مي شود .

