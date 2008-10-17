استقلال شورای پول و اعتبار از تصمیمات دولت

احمد مجتهد در گفتگو با مهر در خصوص احیای مجدد شورای پول و اعتبار گفت: ادغام شوراها در یکدیگر از ابتدا شاید به دلیل افزایش بسیار زیاد تعداد آنها کاری مثبت تلقی می شد، اما به دلیل اینکه شورای پول واعتبار یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود، اشتباهی صورت گرفت و این شورا نیز در سایر شوراها ادغام شد.

رئیس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه حوزه کاری شورای پول واعتبار بسیار تخصصی است، بر استقلال این شورا از تصمیمات دولت تاکید کرد.

به گفته وی در تمام دنیا نیز معمولا یا شورای سیاست گذاری و یا شورای پولی وجود دارد، که این شوراها تصمیمات پولی را در محدوده اختیارات بانک مرکزی اتخاذ می کنند.

مجتهد با بیان اینکه به شورای پول و اعتبار یکسری وظایف اداری و قانونی نیز اعطا شده است، افزود: با توجه به این وظایف لزومی نداشت که این شورا زیرمجموعه سایر شوراها قرار گیرد.

وی احیای مجدد شورای پول و اعتبار را باعث بالابردن وجه بانک مرکزی و تسریع در روند تصمیم گیری های پولی دانست و تصریح کرد: با توجه به حجم فعالیتهای بسیار زیاد کمیسیون اقتصادی دولت که وظایف شورای پول و اعتبار در آن دیده شده بود، تصمیم گیری های پولی که جنبه حیاتی داشت، عملا به تعویق می افتاد.

رئیس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی گفت: احیای مجدد شورای پول و اعتبار به نفع کشور و در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور بسیار موثر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: احیای مجدد این شورا در حال حاضر می تواند بسیاری از مسائل و برنامه هایی که بانک مرکزی با آن مواجه است و نیاز به مصوبه دارد را تسریع کند.