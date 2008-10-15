اداره کار و امور اجتماعی چالوس راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در چالوس، فرماندار چالوس در این آیین گفت: راه اندازی این اداره در شهرستانی با موقعیت جغرافیایی چالوس امری ضروری بود.

قربانعلی مشایخ افزود: طرحهای بزرگ و ملی نظیر آزاد راه تهران شمال و سد تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه در منطقه در حال اجرا هستند از این رو نظارت و ساماندهی امور کارگری و کارفرمایی در این منطقه نیاز ضروری است.

محمد نجفی، رئیس سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای مازندران نیز در سخنانی صیانت از نیروی استانی و گارگری را از جمله وظایف این سازمان برشمرد.

وی افزود: چالوس شهرستانی با ظرفیت های بسیار بالا و وسیع است و وجود اداره کار و امور اجتماعی در این شهرستان ضروری بود.

اداره کار و امور اجتماعی چالوس در ساختمان استیجاری فعالیتش آغاز کرده است. در این آیین غلامرضا معافی به عنوان سرپرست اداره کار و امور اجتماعی چالوس معرفی شد.

شهرستان 130 هزار نفری چالوس در غرب مازندران واقع شده است.