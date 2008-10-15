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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۹:۲۰

هفت هزار دانشجو در دانشگاه علمی و کاربردی استان مرکزی تحصیل می کنند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علمی و کاربردی استان مرکزی گفت: هفت هزار و 936 دانشجو در قالب 17 مرکز تحت نظارت این دانشگاه در سطح استان مرکزی مشغول تحصیل هستند که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سید جعفر نظام دوست در همایش سالروز تشکیل دانشگاه علمی و کاربردی در فرهنگسرای آیینه اراک افزود: 56 رشته تحصیلی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی توسط اساتید برجسته در رشته های مختلف تدریس می شود که در ترم جاری 15 رشته جدید به آن اضافه خواهد شد.

وی تصریح کرد: رشته های صنعت، دامپروری، کشاورزی و فرهنگی در این استان دایر است و دانشجویان مشغول فراگیری این علوم هستند.

وی با اشاره به 520 مرکز دانشگاهی عملی و کاربردی در سراسر کشور افزود: 19 هزار مدرس نیز در این دانشگاهها تدریس می کنند.

نظام دوست از افزایش تعداد رشته های دانشگاهی در این مراکز خبر داد و عنوان کرد: با توجه به افزایش ظرفیت در امسال، 30 رشته جدید در مقاطع کاردانی و کارشناسی به رشته های قبلی این دانشگاه اضافه می شود.

وی با تاکید بر اینکه 260 هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند، اضافه کرد: این دانشگاه به منظور ایجاد اشتغال با محوریت تربیت نیروی انسانی متخصص ایجاد شده است.

نظام دوست از اولویتهای مهم این دانشگاه را نیاز سنجی بازار کار دانست و تصریح کرد: ایجاد اشتغال پایدار با بهره گیری از نیروی انسانی ماهر و متخصص در کشور یکی از سیاست اصلی این دانشگاه است. 

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی در این همایش با اشاره به اینکه کمک به رشد اقتصادی از اهداف اولیه شکل گیری دانشگاه جامع علمی و کاربردی است گفت: توجه به علم محوری و دانش اندوزی به عنوان ابزاری حیاتی محسوب می شود که بیشتر ملتها و دولتهای دنیا برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره می برند.

ابوالقاسم نصراللهی با تاکید بر فراگیری دانش و علم های روز افزود: اساتید و دانشجویان دانشگاهها با تکیه بر سلاح ایمان و تقوا در جهت اعتلای میهن اسلامی وظیفه مهمی بر عهده دارند.

کد مطلب 765838

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