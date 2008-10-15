هفت هزار دانشجو در دانشگاه علمی و کاربردی استان مرکزی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سید جعفر نظام دوست در همایش سالروز تشکیل دانشگاه علمی و کاربردی در فرهنگسرای آیینه اراک افزود: 56 رشته تحصیلی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی توسط اساتید برجسته در رشته های مختلف تدریس می شود که در ترم جاری 15 رشته جدید به آن اضافه خواهد شد.

وی تصریح کرد: رشته های صنعت، دامپروری، کشاورزی و فرهنگی در این استان دایر است و دانشجویان مشغول فراگیری این علوم هستند.

وی با اشاره به 520 مرکز دانشگاهی عملی و کاربردی در سراسر کشور افزود: 19 هزار مدرس نیز در این دانشگاهها تدریس می کنند.

نظام دوست از افزایش تعداد رشته های دانشگاهی در این مراکز خبر داد و عنوان کرد: با توجه به افزایش ظرفیت در امسال، 30 رشته جدید در مقاطع کاردانی و کارشناسی به رشته های قبلی این دانشگاه اضافه می شود.

وی با تاکید بر اینکه 260 هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند، اضافه کرد: این دانشگاه به منظور ایجاد اشتغال با محوریت تربیت نیروی انسانی متخصص ایجاد شده است.

نظام دوست از اولویتهای مهم این دانشگاه را نیاز سنجی بازار کار دانست و تصریح کرد: ایجاد اشتغال پایدار با بهره گیری از نیروی انسانی ماهر و متخصص در کشور یکی از سیاست اصلی این دانشگاه است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی در این همایش با اشاره به اینکه کمک به رشد اقتصادی از اهداف اولیه شکل گیری دانشگاه جامع علمی و کاربردی است گفت: توجه به علم محوری و دانش اندوزی به عنوان ابزاری حیاتی محسوب می شود که بیشتر ملتها و دولتهای دنیا برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره می برند.

ابوالقاسم نصراللهی با تاکید بر فراگیری دانش و علم های روز افزود: اساتید و دانشجویان دانشگاهها با تکیه بر سلاح ایمان و تقوا در جهت اعتلای میهن اسلامی وظیفه مهمی بر عهده دارند.