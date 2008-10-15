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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۰

ژیمناست آمریکایی به عنوان ورزشکار زن سال 2008 برگزیده شد

ژیمناست زن آمریکایی که در المپیک 2008 پکن به پنج مدال طلای رقابت ها دست پیدا کرد از سوی فدراسیون ورزش های زنان به عنوان ورزشکار برتر سال 2008 انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناستیا لیوکین با مدال هایی که در پکن کسب کرد نام خود را در کنار آنیکا سورنستام(گلف باز)، میشله کوان (اسکیت نمایشی)، گایل دو ورس (میدانی کار)، بانی بلر (اسکیت سرعت) قرار داد.

ژیمناست آمریکایی در این خصوص به خبرنگاران گفت: صادقانه بگویم باورم نمی شود نامم در کنار آنها قرار گرفته است. آنها در عرصه ورزش فوق العاده بودند و من هرگز در رویا هم تصور نمی کردم در کنار آنها قرار بگیرم.

وی در خصوص پیش بینی از عملکرد خود در رقابت های المپیک 2012 گفت: رقابت های لندن چهار سال دیگر برگزار می شود و من نمی توانم در این خصوص اظهار نظر کنم.

کد مطلب 765850

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