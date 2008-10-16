به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 27 عکس از ترکیب موزاییک و چند عکس از مناظر شهری به نمایش درمی‌آید. نمایشگاه "مناظر شهری به روایت احمد عالی" تا دهم آبان هر روز از ساعت 16 تا 20 برپاست.

این نمایشگاه روزهای سه و چهار آبان تعطیل است. گالری آریا در خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه دکتر بهشتی، کوچه زرین، شماره 11 واقع است.

- هفتمین نمایشگاه انفرادی شهاب‌الدین عادل با نام "قاب خیال" جمعه 26 مهر ساعت 16 در گالری هفت ثمر افتتاح می‌شود و در آن 25 پرتره مفهومی به نمایش در‌می‌آید.

این پرتره‌ها متاثر از شعر و ترکیبی از دو یا چند عکس است. نمایشگاه "قاب خیال" تا چهارشنبه اول آبان هر روز از ساعت 16 تا 20 میزبان علاقه‌مندان است. گالری هفت‌ ثمر در خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه پنجم، پلاک ۲۵ واقع است.

- نمایشگاه گروهی عکس با عنوان "پوشه جدید" از جمعه 26 مهر، ساعت 16 در گالری افرند افتتاح می‌شود. در این نمایشگاه 20 عکس از پدرام ابراهیمی و هفت نفر از شاگردان او به همراه یک هنرمند میهمان بابک کهزادبیگی به نمایش درخواهد آمد.

نمایشگاه "پوشه جدید" تا سه‌شنبه هفتم آبان هر روز از ساعت 15 تا 19 میزبان علاقه‌مندان است. این نمایشگاه روزهای سه و چهار آبان تعطیل است.



- نمایشگاه علی قاسمی با عنوان "شقایق از نگاه خیال" جمعه 26 مهر ساعت 17 در گالری نیکول افتتاح می‌شود. در این نمایشگاه 20 عکس 60 در 80 از گل‌های شقایق به نمایش درمی‌آید.

علاقه‌مندان می‌توانند تا دوم آبان هر روز از ساعت 16 تا 20 از نمایشگاه "شقایق از نگاه خیال" نمایشگاه دیدن کنند. گالری نیکول درخیابان مطهری، روبروی سلیمان خاطر، خیابان اکبری، کوچه آزادی، پلاک 1/31 واقع است.

- سومین نمایشگاه انفرادی غزاله هدایت با عنوان "تار و پوست" جمعه 26 مهر، ساعت 16 در گالری طراحان آزاد افتتاح می‌شود.

در این نمایشگاه 19 عکس، یک ویدئو و چهار چیدمان که با مو کار شده به نمایش درمی‌آید. نمایشگاه "تار و پوست" تا چهارشنبه اول آبان برپاست و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت 16 تا 20 به گالری طراحان آزاد واقع در میدان گلها، میدان سلماس، شماره 41 مراجعه کنند.