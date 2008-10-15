به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کمالی در مراسم روز جهانی عصای سفید درپاسخ به اعتراض یک خانم نابینا به وضعیت نامناسب نابینایان در کشور گفت : هیچ ادعایی درسازمان بهزیستی در خدمت رسانی وجود ندارد مطمئن باشید کسی که مسئولیت را می پذیرد به دنبال این است که می خواهد کمک کند ، گفته ها و فریادهای آن خانم نه حرف غیر انقلابی نه غیر اسلامی بود بلکه حرفی از بطن درد بود.

وی ادامه داد: دوستانی که در این جمع هستند می دانند که ما بسیاری از مسائلی که شما امروز به آن اعتراض داشتید بارها در کمیوسیون های مجلس و در جمع تشکل های غیر دولتی در روزهای مربوط به نابینایان فریاد زده ایم.

رئیس دپارتمان علوم توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی تصریح کرد : باید همه برای احقاق حقی که سال های طولانی از آن غفلت شده است کنارهم باشیم و برای حل مشکلات معلولان دستگاههای اجرایی باید به کمک بهزیستی بیایند.

کمالی افزود: در زمانی که من از طرف بهزیستی به کمیسیون دولت اعلام می کردم که باید ساختمان ها برای معلولان مناسب سازی شود آن ها می گفتند اگر خودتان بودجه دارید بروید این کار را انجام دهید این در صورتی است که بودجه بهزیستی توان انجام این کار را ندارد.

وی گفت: در وزارت بهداشت ، مسکن و... به این مسائل متفاوت نگاه می شود در واقع وزارت مسکن که وظیفه دارد برای همه مردم مسکن تامین کند باید برای معلول جسمی و نابینا نیز مسکن بسازد ، بهزیستی مگر چقدر بودجه دارد.

کمالی ادامه داد: چه کسی می تواند ادعا کند تنها بهزیستی می تواند همه مشکلات را حل کند تا زمانی که مسائلی مانند مترو و اتوبوس ، معابر ، سازمانهای اداری و... برای معلولین مناسب سازی نشود چه کاری از دست ما بر می آید مگر چقدر بودجه در سیستم بهزیستی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه مستمری که برای خانواده های بی سرپرست بر اساس قانون حمایت از زنان بی سرپرست تعیین شده است معادل حداقل حقوق و دست مزد است، تصریح کرد: در حال حاضر مستمری زنان بی سرپرست 25 هزار تومان است.

رئیس دپارتمان علوم توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی خاطر نشان کرد : این فریادها باید کنار مسئولان بهزیستی بر سر سیستم دولتی و سر وزارت مسکن زده شود اگر آقای نظم ده از چالش ها صحبت می کند نه اینکه سختی جلوی روی ماست و ما دست روی دست گذاشته ایم و هیچ اقدامی نمی کنیم ، باور کنید در این حوزه همه در حال فعالیت هستند اینگونه نیست که شما تصور کنید کاری انجام نمی شود.

وی ادامه داد: اگر تصور می کنید که همه مشکلات شما را بهزیستی می تواند حل کند تصور غلطی است ، در واقع اگر شما امروز کنار بهزیستی برای اعمال قانون نباشید این قانون به هیچ نتیجه ای نمی رسد ولیکن با حمایت شما حداقل به نتایج اثر بخشی خواهیم رسید .

وی با اشاره به اینکه تا به حال هر اقدامی که در توانمان بوده انجام داده ایم، گفت : فکر نکنید ما فریاد هایمان را نزده ایم اما این که تغییری را از جهت بهبود وضعیت حس نمی کنید درست است .

کمالی گفت : همه آحاد جامعه و مسئولان باید بدانند که اگر ما می گوییم باید توجه ویژه به معلولان بشود، این است که معلولان به سطح افراد معمولی جامعه برسند و حداقل هم سطح آنان شوند.

وی تصریح کرد: در گذشته در مجلس با کمیته امداد درمورد بیمه معلولان دچار مشکل بودیم و فریاد زدیم که معلولان افرادی هستند که نمی خواهند بیایند در کمیته امداد و دفترچه بیمه بگیرند تا بلاخره توانستیم به نتیجه برسیم.

کمالی با اشاره به اینکه افتخار اصلی ما در این است که بگوییم ده نفر از افراد نابینای ما در جامعه مستقل شده اند، افزود : ما قبول نداریم که همیشه باید جایی برای افراد نابینا باشد که همیشه به آن ها پول بدهیم ، این افتخار نیست که بگوییم امسا ل دو میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و سال دیگر چهار میلیون تحت پوشش قرار می گیرند .